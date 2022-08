Scopriamo Fujifilm Instant Rebate gamma GFX, unaa Promo Strepitosa che “triplica” lo Sconto, dal 1 settembre al 31 ottobre, fino a 1.800€ di risparmio

Dal 1 settembre al 31 ottobre 2022 Fujifilm dedica a tutti gli estimatori della fotografia di qualità una promozione da non lasciarsi sfuggire. Sull’acquisto della gamma GFX si può risparmiare fino a 1.800 euro iva inclusa.

Fujifilm Instant Rebate gamma GFX: 1.800€ di risparmio

Fujifilm presenta una nuova promozione Instant Rebate dedicata a uno dei sistemi più innovativi apprezzato per il design leggero e compatto, la capacità di catturare elevati livelli di dettaglio, conferendo una sensazione di tridimensionalità all’immagine. La nuova promozione Fujifilm Instant Rebate GFX si distingue e si preannuncia davvero succulenta. Uno sconto che si triplica, si potrà risparmiare dai 300 ai 900 e fino ai 1.800 euro iva inclusa per portare a casa GFX50S II – solo corpo o in kit con GF35-70mmF4.5-5.6 WR – in abbinata agli obiettivi GF. Sono esclusi dalla promozione GF50mm F3.5 R LM WR, GF35-70mmF4.5-5.6 WR e tutte le nuove ottiche che saranno annunciate e commercializzate durante il periodo di validità della promozione, ossia dall’01/09/22 al 31/10/22.

Acquistando GFX50S II, solo corpo o kit, con 1 obiettivo GF, si potrà ottere uno sconto di 300 euro

Acquistando GFX50S II, solo corpo o kit, con 2 obiettivi GF, si potrà ottere uno sconto di 900 euro

Acquistando GFX50S II, solo corpo o kit, con 3 obiettivi GF, si potrà ottere uno sconto di 1.800 euro

Il meccanismo è semplice, lo sconto è immediato e scatta direttamente in cassa o quando si finalizza la transazione web. Tutti gli acquisti devono essere effettuati in un’unica soluzione.



La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da Fujifilm Italia S.p.A., e acquistati presso un rivenditore autorizzato “GFX Authorised Specialist”, sia in un negozio fisico sia on-line, entro la fine del periodo di validità.

