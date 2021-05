All Quiet On The Western Front: aggiunti altri nomi al cast

Continuano le riprese del remake di Netflix del celebre All Quiet On The Western Front con l’aggiunta di nuovi attori al cast

All Quiet On The Western Front, già visto nel 1930 e nel 1979 con il titolo Niente di nuovo sul fronte occidentale, vede come protagonista un Daniel Brühl che torna a vestire i panni del soldato tedesco tra il fango delle trincee, i tanti morti, i topi ed i reticolati.

All Quiet On The Western Front: Daniel Brühl e tanti altri in divisa

Oltre al remake di All Quiet On The Western Front, Daniel Brühl è infatti noto al pubblico per la sua partecipazione a film come Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia (basata sulla tregua spontanea durante il Natale del 1914), Bastardi senza gloria (qui interpreta uno spietato cecchino nazista) ed anche la recente serie The Falcon and The Winter Soldier (Helmut Zemo).

Basato sull’omonimo romanzo di Erich Maria Remarque, dove racconta la sua esperienza di soldato durante la Prima Guerra Mondiale, il film sarà in lingua tedesca e potrà godere della sceneggiatura di Lesley Paterson e della regia di Edward Berger. È stato poi lo stesso regista a dichiararsi quantomai entusiasta per il nuovo progetto.

Per me, dare vita al primo adattamento in lingua tedesca di questo romanzo è una delle sfide più entusiasmanti che ci possano essere

Oltre a Daniel Brühl, in trincea, il cast vede la partecipazione di Devid Striesow, Andreas Döhler, Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus e Edin Hasanovic. Il cast si troverà dunque a combattere e morire nella splendida cornice di Praga, in Repubblica Ceca, una città sempre più utilizzata per cinema e serie televisive.

L’arrivo di questo remake sulla piattaforma Netflix è previsto per il 2022 e, per ingannare l’attesa, vi suggeriamo di rimanere sintonizzati su tuttoteK per scoprire tutte le news ed i retroscena di film, serie TV ed animazione.