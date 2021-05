The Mandalorian: il Gallery Diorama debutta nei Disney Store

Diamond Select Toys ha realizzato un Gallery Diorama dedicato a The Mandalorian, che fa il suo debutto ufficiale all’interno dei Disney Store

Con il pubblico dei fan letteralmente in fibrillazione per il lancio della Stagione 3 di The Mandalorian, i ragazzi di Diamond Select Toys hanno visto bene di instaurare una partnership con i Disney Store, per proporre agli amanti del brand una succosa novità: la collaborazione, difatti, ha portato alla luce una statua in PVC dedicata al protagonista della serie, che sarà disponibile unicamente attraverso i negozi ufficiali Disney.

The Mandalorian: il primo Gallery Diorama debutta nei Disney Store

Quello in questione, dedicato per l’appunto a The Mandalorian, è il primo diorama che Diamond Select Toys ha dedicato all’universo di Star Wars, ed è già disponibile all’acquisto tramite i Disney Store. Realizzata in PVC, la statua è alta all’incirca 25 centimetri, è estremamente leggera e resistente, ed è contenuta all’interno di una scatola con finestra interamente a colori.

Il modello in questione raffigura Din Djarin, il Mandalorian (già protagonista di un’altra figure), all’interno della sua armatura beskar, intento a librarsi nell’aria grazie alla potenza del suo jetpack, sorretto da due colonne di fumo. In mano stringe il suo Amban blaster

Prima di salutarvi, ed invitarvi a rimanere con noi sulle pagine di tuttoteK, per tutte le novità legate all’universo nerd, vi ricordiamo che la statua in questione è disponibile per l’acquisto unicamente attraverso i Disney Store, oppure tramite il sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.