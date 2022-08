Recensione ORICO M.2 SSD Enclosure: case per SSD senza compromessi

Oggi vi portiamo la recensione di ORICO M.2 SSD Enclosure. Si tratta di un case SSD ad altissime prestazioni che è compatibile con i più recenti modelli M.2, sia con protocollo SATA che NVMe

Gli SSD sono notevolmente più veloci degli HDD tradizionali e ormai li stanno soppiantando anche come soluzioni di archiviazione esterne. In commercio ci sono decine di SSD esterni con diverse capacità, anche se la maggior parte soffrono di due grandi limitazioni. La prima è legata ai costi, mediamente più alti rispetto ai tradizionali HDD esterni. La seconda invece è legata alle prestazioni: difficilmente su un SSD esterno troveremo le ultime tecnologie che invece vengono utilizzate negli SSD interni di PC e laptop – con poche rare eccezioni molto costose. Ecco perché utilizzare un case esterno può essere utilissimo perché permette di trasformare un SSD interno M.2 ad alte prestazioni in un SSD esterno a tutti gli effetti.

Inoltre si risparmia per due motivi. Prima di tutto gli SSD interni sono meno costosi in genere. In secondo luogo lo stesso case può essere utilizzato per diversi SSD, facendo un piccolo favore anche all’ambiente. Scopriamo quindi ORICO M.2 SSD Enclosure in questa recensione!

Recensione ORICO M.2 SSD Enclosure: un design singolare

Di norma HDD ed SSD esterni hanno un design standard, che ricorda quello dei dischi da 2.5 pollici. Inoltre si tende a prediligere le linee curve e stondate. Questo ORICO M.2 SSD Enclosure invece sposa un design molto più originale e squadrato. Bisogna dire che questo stile così minimale e originale ha il suo perché. Questo prodotto non sfigura anche se lasciato su una scrivania. L’alluminio contribuisce ad arricchire questa percezione, dando l’impressione di osservare e toccare un prodotto di fascia alta.

Il design si sposa anche con la funzionalità dato che le zigrinature non sono solo un fattore estetico, ma contribuiscono anche allo scambio termico, permettendo al’SSD di lavorare meglio e più a lungo. Questo case per SSD è poi davvero compatto. Riesce a stare comodamente in qualsiasi tasca, da quelle dello zaino ai pantaloni.

All’interno della confezione troviamo anche un cavo USB-C con adattatore USB-A da usare all’occorrenza. Anche questo e di buona fattura e si sposa in termini di design con il case. Troveremo poi un cacciavite per aprire il case, una aletta in metallo per fissare meglio e aumentare la conduttività, un pad termico adesivo e un paio di viti in silicone per il bloccaggio dell’SSD.

Montaggio

Il nostro SSD starà ben protetto e bloccato all’interno con una vite che lo protegge meglio dagli stress meccanici. Per inserirlo si possono seguire le istruzioni riportate nel manuale (solo in inglese). Si toglie la vita sul retro con il cacciavite in dotazione e si rimuove la cover posteriore. Basta ruotare il case con la cover verso il basso e scuotere leggermente. Prepariamo l’SSD da inserire incollando il pad termico sulla parte dove sono presenti i chip e poi applichiamo l’aletta in metallo. Da notare che ORICO M.2 SSD Enclosure è stato ottimizzato per SSD in formato 2280, ma è possibile anche montare formati diversi. In questo caso dovremo un po’ adattare il pad termico, tagliandolo con una forbice. Il nostro consiglio è comunque quello di utilizzare un SSD 2280 se possibile.

Possiamo a questo punto innestare l’SSD e volendo bloccarlo con una delle viti in silicone. Non abbiamo apprezzato molto queste viti. Bisogna un po’ forzarle per farle entrare, avremo preferito la classica vite da stringere. Non è un grande difetto in realtà. Infatti l’SSD starà al suo posto anche senza alcuna vite. Fissato l’SSD, possiamo richiudere il tutto.

Recensione ORICO M.2 SSD Enclosure: prestazioni

Veniamo alle prestazioni. L’interfaccia USB 3.2 Gen 2×1 da 10 Gbps non è la più veloce in assoluto, ma è forse quella più diffusa sui dispositivi moderni. Infatti non tutti supportano USB 3.2 Gen 2×2 a 20 Gbps e quasi nessuno supporto il nuovissimo standard USB 4.0. In poche parole il massimo teorica della velocità di trasferimento è di 125o MB/s, circa la metà del transfert rate teorico dei moderni SSD M.2, ma comunque di più di quello che mediamente viene offerto dagli SSD esterni.

All’atto pratico, la velocità reale dipende da tantissimi fattori: dimensione e quantità dei file da trasferire, carico effettivo sulla CPU e altri. Abbiamo rilevato velocità tra 725 MB/s e 1080 MB/s, facendo vari test di trasferimento sia di grandi file che di molti piccoli file. Bisogna dire che questo ORICO M.2 SSD Enclosure non se la cava male. Il case in metallo conduce molto bene il calore e questo implica che la temperatura esterna salga parecchio, maneggietelo con attenzione dopo un uso intensivo. Questo non è del tutto negativo perché significa che il calore sta fluendo all’esterno e non rimane confinato nell’SSD. Infatti uno dei grossi vantaggi è che con questo case riusciamo a mantenere performance elevate per parecchio tempo, cosa che non sempre succede con altri prodotti simili o SSD esterni.

Conclusioni

Possiamo dire che questo ORICO M.2 SSD Enclosure è un buon prodotto. Offre sicuramente qualcosa in più per la media. Il design è sicuramente molto originale e anche funzionale perché migliora la dissipazione del calore. Le prestazioni sono ottime, allineate con le soluzioni di fascia alta. L’esperienza di ORICO nel settore un po’ fa la differenza.

Certo non si riesce a sfruttare l’intera banda di molti SSD moderni per via dei limiti di USB 3.2 Gen 2×1, però è anche difficile trovare dispositivi con porte più veloci. Esiste una versione con interfaccia 4.0, tuttavia il costo è veramente esagerato. In definitiva si tratta tutto sommato di buon acquisto. Tra l’altro nel periodo tra l’11 agosto e il 31 agosto 2022, grazie al codice sconto “UDBCYP7X” potrete portare a casa questo prodotto ad un prezzo inferiore rispetto ai 35,99 euro di listino.

8.5 Siamo al top del settore Punti a favore Design moderno e funzionale

Design moderno e funzionale Prestazioni costanti

Prestazioni costanti Prestazioni in linea con le proposte di fascia alta Punti a sfavore Le viti in silicone poco funzionali

Le viti in silicone poco funzionali Una USB 3.2 Gen 2x2 sarebbe stata perfetta