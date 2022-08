QNAP lancia il nuovo QuCPE-303x per la virtualizzazione della rete

L‘azienda QNAP ha lanciato la sua nuova apparecchiatura locale per la virtualizzazione della rete QuCPE-303x

QNAP Systems, Inc. (meglio conosciuta come QNAP, clicca qui per maggiori info sull’azienda), è uno dei principali innovatori di soluzioni di calcolo, rete e archiviazione. L’azienda ha rilasciato oggi le apparecchiature per la virtualizzazione della rete QuCPE-3032 e QuCPE-3034 con la soluzione totale della piattaforma definita dal software di rete QNE. QuCPE-303x integra Network Function Virtualization, QuWAN SD-WAN e la piattaforma di gestione AMIZ Cloud con le tecnologie di accelerazione della rete hardware Intel. Oltre alle funzionalità di sicurezza informatica. I fornitori di servizi gestiti, gli integratori di sistemi e il personale IT aziendale possono ora implementare in remoto un’infrastruttura multisito virtualizzata di nuova generazione agile e affidabile. Questo, tramite Zero Touch Provisioning con il TCO più basso.

Dichiarazioni sul nuovo sistema di virtualizzazione rete QNAP QuCPE-303x

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito al nuovo sistema locale di virtualizzazione della rete QNAP QuCPE-303x.

QNAP mira a costruire una moderna sala IT con funzionalità leggere, ottimizzate in termini di costi e agili. Utilizza la tecnologia VM / VNF / Container, una soluzione completa QuCPE con piattaforma software-defined QNE Network. Sostituisce l’hardware di rete dedicato e trasforma le sale IT tradizionali in una rivoluzionaria sala IT virtualizzata. Le piccole imprese e le microimprese possono costruire in modo flessibile un’infrastruttura di rete multisito implementando un QuCPE Series 7 nelle loro sedi centrali e l’economico QuCPE Series 3 nelle loro filiali e luoghi di lavoro,

ha affermato Titan Hsieh, Product Manager di QNAP.

Dettagli sul nuovo QNAP QuCPE-303x

Il QuCPE-3034 è dotato di un processore a otto core Intel Atom Refresh C3758R, 16 GB di memoria DDR4, otto porte RJ45 da 2,5 GbE e quattro porte in fibra SFP+ da 10 GbE. QuCPE-3032 è dotato di un processore quad-core Intel Atom Refresh C3558R, 8 GB di memoria DDR4, otto porte RJ45 da 2,5 GbE e due porte in fibra SFP+ 10 GbE. Invece, QuCPE-303x è dotato di due slot SSD M.2 per VM/VNF a larghezza di banda elevata e applicazioni aziendali multitasking. Le tecnologie di accelerazione della rete hardware Intel QAT, Smart NIC SR-IOV e DPDK migliorano anche la larghezza di banda e le prestazioni di elaborazione per la virtualizzazione o l’efficienza di trasmissione SD-WAN e VPN.

Sistema operativo

QuCPE-303x utilizza il sistema operativo di rete QNE per VNF, VM e container. Il personale IT può completare l’implementazione dell’infrastruttura di rete virtuale in 5 minuti. Ciò utilizzando Network Service Composer con concatenamento dei servizi e topologia visualizzata. Il sistema operativo di rete QNE incorpora la soluzione QuWAN SD-WAN e AMIZ Cloud. Questo serve ad aiutare il personale IT non solo a stabilire VPN mesh multisito crittografate, ma anche a ottimizzare la larghezza di banda di trasmissione tramite il cloud. Realizzando così l’implementazione e la gestione remota di dispositivi edge multisito, VM ospitata e applicazioni containerizzate.

QuTScloud di QNAP

QuTScloud di QNAP è un’appliance virtuale basata sul sistema operativo QTS NAS di QNAP e può essere eseguita come NAS virtuale installando su QuCPE-303x. Con HybridMount, QuCPE-303x può montare l’archiviazione cloud su Virtual NAS e connettersi ad altri QNAP NAS con più spazio di archiviazione per l’archiviazione dei dati del servizio virtuale. Il QuCPE-303x fornisce anche un centro di sicurezza avanzato e anti-manomissione di livello militare per operazioni di rete e sistemi virtuali altamente sicuri.

Specifiche chiave

QuCPE-3034-C3758R-16G : Processore Intel Atom Refresh C3758R 8 core/8 thread da 2,40 GHz, memoria DDR4 da 16 GB (2 x 8 GB), 4 porte SFP+ 10 GbE, 8 porte RJ45 da 2,5 GbE

: Processore Intel Atom Refresh C3758R 8 core/8 thread da 2,40 GHz, memoria DDR4 da 16 GB (2 x 8 GB), 4 porte SFP+ 10 GbE, 8 porte RJ45 da 2,5 GbE QuCPE-3032-C3558R-8G: Processore Intel Atom Refresh C3558R 4 core/4 thread da 2,40 GHz, memoria DDR4 da 8 GB (1 x 8 GB), 2 porte SFP+ 10 GbE, 8 porte RJ45 da 2,5 GbE.

E voi? Cosa ne pensate del nuovo sistema locale per la virtualizzazione della rete QNAP QuCPE-303x ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).