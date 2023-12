Macchine da caffè automatiche: funzionamento e caratteristiche

Che cosa sono le macchine da caffè automatiche e come funzionano? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

Le macchine da caffè automatiche per uso domestico sono sempre più diffuse e da diversi anni stanno guadagnando terreno sulla modalità di preparazione del caffè tradizionale, ovvero quella con la classica Moka.

I progressi tecnologici degli ultimi anni hanno portato allo sviluppo di prodotti per uso domestico particolarmente sofisticati e ricchi di funzioni interessanti; peraltro, a differenza dei primissimi modelli il livello qualitativo delle bevande è decisamente più elevato tant’è che in molti casi non si notano particolari differenze fra un espresso preparato in casa e quello del bar.

L’ automazione delle macchine da caffè per uso domestico così come quella per uso professionale (per bar, ristoranti e altri esercizi del settore food and beverage) è gestita attraverso schede elettroniche di alto livello tecnologico che vengono prodotte e realizzate in base alle specifiche funzionalità di una macchina; sul mercato infatti esistono numerosi modelli che non si differenziano soltanto per il design, ma anche per quanto riguarda le funzioni.

Alcune proposte sono specifiche per il caffè (espresso, medio o lungo che sia), mentre altri modelli possono erogare anche altri tipi di bevanda: cappuccino, caffellatte, caffè macchiato, latte macchiato ecc.

Macchine da caffè automatiche: come funzionano

Quando si parla di macchine da caffè automatiche si fa in primis riferimento a quelle che prevedono l’utilizzo di caffè in chicchi da macinare, ma com’è noto esistono anche macchine che sfruttano il caffè macinato, le cialde oppure le capsule.

Il funzionamento di queste macchine è piuttosto semplice poiché è sufficiente inserire i chicchi di caffè nell’apposito contenitore e premere il pulsante della bevanda desiderata. Va da sé che un elettrodomestico di questo genere è dotato di un macinatore interno che agisce sul momento, immediatamente prima della preparazione del caffè.

A seconda del tipo di apparecchio è possibile scegliere fra diversi tipi di bevande, fra cui quelle che prevedono l’utilizzo del latte (cappuccino, latte macchiato ecc.).

Caratteristiche principali delle macchine da caffè automatiche

Una caratteristica apprezzata di queste macchine è che la macinatura dei chicchi di caffè viene effettuata subito prima dell’erogazione della bevanda; si è quindi sicuri di ottenere un caffè fresco e dall’aroma particolarmente intenso.

Un altro punto a favore di questi apparecchi è che il caffè in grani è quello che, per ovvie ragioni, ha il costo più basso. Il caffè in polvere così come quello nelle cialde o quello nelle capsule sono sottoposti a ulteriori lavorazioni e, conseguentemente, il loro prezzo è giocoforza maggiore.

D’altro canto, il prezzo medio di una macchina da caffè automatica dotata di macinatore è molto più alto rispetto a quello delle macchine da caffè che funzionano con le cialde o con le capsule.

Altri punti da considerare sono l’ingombro e la pulizia periodica. È un dato di fatto che le macchine automatiche dotate di macinatore siano più ingombranti di altre soluzioni, di cui esistono versioni anche molto compatte. Più complesse sono anche le operazioni di pulizia.

In quest’ottica va quindi valutata l’intensità di utilizzo; se si consumano pochissimi caffè alla settimana, vale la pena di valutare le possibili alternative; se invece il consumo è considerevole, nel lungo termine l’investimento potrebbe essere ripagato, anche in considerazione dell’elevata qualità del caffè erogato.

