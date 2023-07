Recensione Nilox CW30 Kit Mouse e Tastiera: e stai senza spensieri

In questa recensione vi parliamo un kit mouse + tastiera Nilox, il CW30. Il kit è molto interessante perché completamente wireless e a basso costo. Ma vediamo come si è comportato nella recensione completa!

La tastiera e il mouse sono due strumenti che non mancano in nessuna scrivania, da quella che abbiamo a casa per studiare e giocare a quelle nei nostri uffici che usiamo per lavorare. Al giorno d’oggi tutti hanno dimestichezza con questi strumenti e nel mercato affiorano diverse soluzioni con diversi prezzi. Questo kit di Nilox, il CW30, contiene un mouse e una tastiera di fascia molto economica. Con circa 20 euro ci portiamo a casa entrambi, controllarti dallo stesso dongle USB Wireless. Si tratta di un buon affare? Proviamo a scoprirlo!

Recensione Nilox CW30 Kit Mouse e Tastiera: una tastiera nella media

Certamente non abbiamo a che fare con una tastiera di fascia alta, meccanica o da gaming. Sia lato estetico che tecnico ci troviamo davanti ad un prodotto di fascia economica. Tuttavia vale la pena spender un po’ di tempo per analizzare le sue caratteristiche. La tastiera del kit Nilox CW30 è costruita interamente in plastica, molto leggera (pesa solo 400 grammi), ma abbastanza solida anche se tende a flettere un po’ al centro se si applica una pressione abbastanza elevata. Le dimensioni sono pari a 450 x 141 x 26.5 mm e sono presenti due piedini in gomma per dare maggiore stabilità e due piedini rialzabili per inclinare la tastiera di circa 15° per migliorar l’ergonomia. Si tratta di un prodotto resistente agli spruzzi, quindi possiamo tranquillamente consumare dei liquidi finché la utilizziamo.

I tasti hanno una corsa di circa 20 mm e bisogna applicare abbastanza forza per muoverli. Uno svantaggio è che andando molto veloci si rischia di perdere pezzi e utilizzare il mignolo è un po’ faticoso. Non il top per la dattilografia insomma. Presente il tastierino numerico, ma non i tasti multimediali. La mancanza che però più ci ha annoiato è quella del LED per il Caps Lock. Non è fondamentale, ma sei abituato ad averlo e te lo tolgono te ne accorgi – è comunque possibile ovviare con scritte a schermo, esistono vari tool.

Per un uso generico comunque possiamo dire che funziona abbastanza bene. Una tastiere che fa il suo lavoro, senza infamia e senza lode.

Recensione Nilox CW30 Kit Mouse e Tastiera: una mouse piccino

Il mouse in dotazione con questo kit è veramente piccolino, circa 100 x 66 x 37 mm, ma in compenso è molto leggero, pesa solo 150 grammi. Anche è realizzato completamente in plastica che sembra più dura e resistente rispetto a quella della tastiera. La sensibilità può essere regolata tra 800, 1200 e 1600 DPI per adattarsi alle diverse esigenze. Bisogna dire che, nonostante le dimensioni, i due tasti hanno un buon feedback sia sonoro che tattile. Stessa cosa per la rotella che degli scatti molto ben definiti e precisi e si può premere.

Personalmente, avendo le mani grandi, utilizzare un mouse così piccolo può essere poco ergonomico per lunghi periodi di tempo. Penso valga un po’ per tutti comunque perché le dimensioni sono molto contenute.

Conclusioni

Vi abbiamo un po’ parlato del kit mouse e tastiera Nilox CW30. Si tratta di un prodotto certamente economico – quindi con diversi compromessi da accettare -, ma che il suo lavoro lo fa. Per sessioni molto lunghe di lavoro lo eviterei per alcuni difetti ergonomici, ma per un uso più sporadico va più che bene. Avere mouse e tastiera entrambi wireless su un unico dongle è una bella comodità comunque. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!