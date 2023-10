King C. Gillette presenta il nuovo pacchetto vintage

L’entusiasmo per lo stile vintage ha contagiato anche gli appassionati di barbe. Nel settore della cura personale, c’è una crescente preferenza per un approccio “retro”, che abbraccia le tradizioni e trasforma la cura della barba in un autentico cerimoniale

Il settore della rasatura tradizionale sta effettivamente registrando una crescita del 5%. Questo fatto è ben noto a King C. Gillette, un marchio da sempre attento alle necessità degli uomini per quanto riguarda la rasatura. Ascoltando le richieste del proprio pubblico, il marchio introduce sul mercato il nuovissimo pacchetto Vintage.

Un trittico di prodotti eccezionali da parte del brand, comprendente due autentiche novità: il pennello da barba (Shave Brush) e la crema da barba (Shave Cream), accanto al rasoio di sicurezza, già un’icona per i rituali di rasatura tradizionali.

Questo nuovo set trasforma l’esperienza della rasatura in un autentico rituale: il pennello da barba in legno, con le sue setole soffici, permette di applicare la schiuma con la stessa maestria del barbiere; la crema da barba aiuta a mantenere la pelle ben idratata, mentre il rasoio di sicurezza è la scelta ideale per una rasatura di classe.

Pennello da barba: l’accessorio ideale per una rasatura tradizionale

Per coloro che amano una rasatura vintage alla perfezione, proprio come quella che si può ottenere dal barbiere, il pennello da barba (Shave Brush) di King C. Gillette si presenta come lo strumento ideale.

Le setole cruelty-free, rispettose degli animali, rendono l’applicazione della crema da barba semplice e confortevole. Quando utilizzato con la crema da barba, il pennello crea una densa schiuma che idrata la pelle in modo efficace.

Inoltre, il manico in legno premium wenge conferisce a questo pennello un’eleganza e un valore senza pari, rendendolo un investimento duraturo nel tempo.

Crema da barba: l’essenza della rasatura tradizionale per un viaggio nel passato

La crema da barba (Shave Cream) di King C. Gillette è stata progettata per gli uomini che desiderano una pelle ben idratata e cercano una sensazione rinfrescante già prima della rasatura, prestando la massima cura all’epidermide.

Questa crema, altamente concentrata e dalla consistenza scorrevole, offre un’esperienza di rasatura tradizionale, creando una superficie cremosa e uniforme che mantiene la pelle idratata prima e durante la rasatura.

Formulata con note di cocco, olio di argan, glicerina e mentolo, è confezionata in un tubo riciclabile, dimostrando un impegno extra per l’ambiente.

Rasoio di sicurezza: la scelta per una rasatura precisa e omogenea

Per coloro che apprezzano la sensazione tattile e l’artigianato dei tradizionali rasoi a mano libera, il rasoio di sicurezza di King C. Gillette è l’accessorio ideale. È un autentico must per la rasatura classica, grazie al suo design di alta qualità e dal fascino vintage.

Ispirato all’iconico rasoio originale lanciato da King Camp Gillette nel 1901, questo prodotto è dotato di un manico ottimizzato e di lame a doppio taglio, garantendo una rasatura precisa e uniforme, anche nelle zone più delicate come attorno a barba e baffi.

Inoltre, il rivestimento antifrizione è stato progettato per offrire un’esperienza piacevole e un comfort estremo durante la rasatura.

