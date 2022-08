Samsung: pronti al lancio del nuovo Odyssey Ark

Samsung Electronics porta le esperienze di gioco a un livello superiore con il lancio globale del suo nuovo Odyssey Ark

L’annuncio del nuovo Samsung Odyssey Ark

L’azienda ha annunciato oggi il lancio globale di Odyssey Ark, il primo schermo da gioco curvo da 55 pollici 1000R al mondo. Questo aggiunge un fattore di forma completamente nuovo alla linea Odyssey leader del settore. L’enorme display offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un tempo di risposta di 1 ms (GtG), oltre a una nuovissima modalità Cockpit. Inoltre abbiamo un controller esclusivo, l’Ark Dial, offrendo la finestra definitiva nel mondo del gioco con un’immersione senza precedenti.

Dichiarazioni in merito al nuovo Samsung Odyssey Ark

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito al nuovo Odyssey Ark di casa Samsung Electronics.

Siamo entusiasti di presentare questo schermo da gioco di nuova generazione assolutamente unico, l’Odyssey Ark. Questo schermo da gioco curvo da 55 pollici 1000R unisce una qualità dell’immagine cinematografica premium ad un suono surround coinvolgente. Oltre ad avere un’interfaccia incredibilmente flessibile che i giocatori richiedono sempre più.

ha affermato Hyesung Ha, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics.Che a poi continuato, dichiarando che:

La comunità di gioco desidera ardentemente nuove esperienze e Odyssey Ark offre l’accesso a un nuovo mondo di gioco che aumenterà gli standard in tutto il settore.

L’innovativa Odyssey Ark è progettata per offrire incredibili esperienze cinematografiche, prestazioni di gioco superiori e un’interfaccia che offre una flessibilità completamente ottimizzata. Presentata originariamente al Consumer Electronics Show all’inizio di quest’anno, l’Odyssey Ark è stata premiata come CES Innovation Award Honoree.

Una nuova esperienza cinematografica mai vista prima

L’ampio schermo da 55 pollici avvolge il campo visivo dell’utente grazie alla sua curvatura 1000R, riempiendo la sua visione periferica. Ciò è ulteriormente enfatizzato dalla modalità Cockpit, che consente allo schermo di ruotare con funzionalità HAS (Height Adjustable Stand). Possiede un’inclinazione ed una rotazione mai visti prima, per un ambiente schermo ottimale che crea un nuovo senso di immersione mondiale. L’Odyssey Ark sfrutta la tecnologia Quantum Matrix di Samsung, utilizzando i Quantum Mini LED, che consentono un controllo ultra fine e preciso dei LED densamente imballati. Con l’elaborazione a 14 bit appena aggiunta, una sofisticata tecnologia di controllo dell’illuminazione, i giocatori vedono scene scure e luminose, inclusi 16.384 livelli di nero per una grafica ultra realistica.

Neural Quabtum Processor Ultra e tecnologia Sound Dome

Un rapporto di contrasto statico da un milione a uno mette in risalto anche i dettagli più sottili con una nitidezza perfetta. Inoltre, il Neural Quantum Processor Ultra porta la qualità dei contenuti a nuovi livelli utilizzando i dati generati da 20 reti neurali. Ciò consente di migliorare ogni dettaglio visivo, aumentando il contenuto fino a una risoluzione 4K. Per un’esperienza cinematografica eccezionale, l’Odyssey Ark sfrutta il display opaco e la tecnologia Sound Dome di Samsung. Il display opaco fornisce protezione antiriflesso e antiriflesso, riducendo al minimo le distrazioni e mantenendo gli utenti concentrati sul contenuto di fronte a loro. L’Odyssey Ark introduce un suono magnifico con “Sound Dome Tech” con AI Sound Booster e Dolby Atmos per migliorare l’esperienza del suono surround. Quattro altoparlanti, uno ad ogni angolo, e due woofer centrali garantiscono un suono realistico e ricco grazie a un canale 2.2.2 da 60 W con le note a 45 Hz più basse di qualsiasi schermo di gioco o soundbar di gioco.

Prestazioni di gioco superiori ottimizzate per i giocatori

Insieme alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, l’Odyssey Ark combina una risoluzione 4K (3.840 x 2.160) con tempo di risposta di 1 ms (GtG) con AMD FreeSync Premium Pro. Massimizzando la precisione sullo schermo e offrendo ai giocatori un vantaggio competitivo nei movimenti rapidi ambienti. L’Odyssey Ark offre anche potenti prestazioni di gioco e consente ai giocatori di provare il meglio del gioco in un unico posto con Samsung Gaming Hub. Samsung Gaming Hub è una piattaforma di rilevamento dello streaming di giochi all-in-one. Con questa, i giocatori possono scoprire e divertirsi con i giochi che amano da partner come Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik e Amazon Luna. Samsung Gaming Hub consente l’accesso istantaneo ai migliori servizi di streaming, nonché ai popolari giochi per console e PC. Senza download o requisiti di spazio di archiviazione, gli utenti possono esplorare ogni angolo del mondo dei giochi senza limitazioni.

Interfaccia flessibile per trovare le impostazioni perfette per la vittoria

I giocatori si aspettano sempre più esperienze di gioco personalizzate e personalizzabili. L’Odyssey Ark offre una gamma di funzionalità innovative. Questa consente ai giocatori di regolare le dimensioni dello schermo, la posizione e persino il rapporto per una configurazione di gioco ottimale. Innanzitutto, l’Ark Dial a energia solare, il controller esclusivo per Odyssey Ark, può controllare rapidamente e semplicemente una varietà di impostazioni. Tra cui Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings e Game Bar.

Vasta gamma di funzionalità

Flex Move Screen consente agli utenti di regolare le dimensioni dello schermo tra 55 e 27 pollici, cambiare la posizione dello schermo e persino cambiare il rapporto dello schermo tra 16:9, 21:9 e 32:9. Il tutto con un solo tocco di Ark Dial. Questa libertà non è solo posizione orizzontale ma anche verticale, offrendo agli utenti un controllo ancora maggiore dell’esperienza visiva. Multi View consente agli utenti di utilizzare il grande schermo al massimo delle sue potenzialità. Permette di visualizzare fino a quattro schermi contemporaneamente in orizzontale o tre in modalità Cockpit. Ciò elimina la necessità di configurazioni multi-monitor, così i giocatori possono godere di un ambiente privo di ingombri.

Nuova barra di gioco

La barra di gioco è un potente strumento che consente ai giocatori di visualizzare rapidamente e facilmente il proprio stato di gioco. Oltre a controllare le impostazioni importanti senza dover mai uscire dalla schermata di gioco. Si passa dal controllo di FPS (frame al secondo), HDR (High Dynamic Range) e VRR (Variable Refresh Rate), alla impostazioni in un batter d’occhio. Impostazioni come il rapporto dello schermo, il tempo di risposta e la modalità Game Picture. Game Bar mette il giocatore in controllo senza “lasciare la strada per vittoria”. Oltre ad essere dotato di pannello solare, l’Ark Dial può anche essere ricaricato tramite una connessione USB Type-C, eliminando la necessità di eventuali batterie usa e getta. Il preordine per Odyssey Ark di Samsung è disponibile dal 15 Agosto 2022.

