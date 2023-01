Nvidia RTX 4070: condivise foto esclusive della scatola

RedGamingTech, noto Youtuber, ha da poco condiviso delle foto esclusive della scatola della non ancora annunciata Nvidia RTX 4070

La scatola era semplicemente vuota, ma la notizia ha comunque fatto il giro del web. Nelle ultime foto pubblicate dal noto Youtuber RedGamingTech, infatti, viene raffigurata la scatola della Nvidia RTX 4070. Questo, sebbene la scatola fosse assolutamente vuota, conferma il fatto che la nota azienda potrebbe offrire il proprio design anche ai partner.

È chiaro come la foto che vedi qui sotto, sia una conferma dei precedenti piani della GPU RTX 4070 Founders Edition di NVIDIA. La scatola non mostra alcuna scheda raffigurata, il che significa che la scheda non fosse ancora pronta. Potrebbe però anche darsi che questo fosse un design possibile per una scatola in preparazione in vista di una scheda in uscita.

Nvidia RTX 4070: un altro leak

A dar manforte a RedGamingTech c’è kopite7kimi, altro leaker esperto. Lui si è fatto avanti affermando lo stesso design potrebbe essere utilizzato da un’altra GPU AD104 chiamata RTX 4060 Ti. Entrambe le SKU sono previste per la prima metà del 2023. Questa sarebbe senz’altro una decisione logica, quella di riutilizzare un design della scheda e di raffreddamento esistente per due schede.

I dati che appaiono visibili sulla scheda confermano che questa richieda un adattatore di alimentazione da 2 x 8 pin a 1 x 16 pin e che sarebbe larga 112 mm. Per avere giusto un confronto, basti pensare che la RTX 4080 è larga 140 mm, quindi questa GPU Founders Edition sarebbe considerevolmente più piccola.

Le ultime specifiche

RTX 4070 utilizza AD104-250 o AD104-251 con 5888 CUDA Core. Questo modello è invece dotato di memorie GDDR6X da 12 GB e bus di memoria a 192 bit. Di conseguenza, la stessa configurazione dei RTX 4070 Ti. Il ridotto numero di core consente a NVIDIA di ridurre il consumo energetico a circa 200/250 W.

Dal leak, le ultime informazioni degne di nota, ci dicono che la produzione di massa per le GPU AD104-250 è fissata per la seconda metà di febbraio. Il che, in genere, si traduce nella disponibilità sul mercato a poche settimane di distanza. Voi cosa ne pensate di queste novità concerne Nvidia RTX 4070? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.