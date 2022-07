Unità di archiviazione computazionale Samsung SmartSSD

Samsung Electronics sviluppa una nuova unità di archiviazione computazionale SmartSSD di seconda generazione con funzionalità di elaborazione aggiornate

Samsung Electronics Co., Ltd. (qui per maggiori informazioni), è il leader mondiale nella tecnologia di memoria avanzata. Quest’oggi ha annunciato di aver sviluppato con successo una seconda generazione del suo pionieristico SmartSSD. Il nuovo storage computazionale proprietario incorpora funzionalità di elaborazione dati all’interno di un SSD ad alte prestazioni. A differenza degli SSD esistenti, lo SmartSSD di Samsung può elaborare i dati direttamente, riducendo così al minimo i trasferimenti di dati tra CPU, GPU e RAM. Questa tecnologia può evitare i colli di bottiglia che spesso si verificano quando si spostano i dati tra dispositivi di archiviazione e CPU; con conseguente miglioramento delle prestazioni del sistema e un’efficienza energetica molto più elevata.

Dettagli del nuovo Samsung SmartSSD

Lo SmartSSD sta giocando un ruolo sempre più importante, soprattutto con la crescita delle tecnologie di prossima generazione come AI, machine learning e 5G/6G, che richiedono grandi quantità di elaborazione dati. Sfruttando il software e la proprietà intellettuale (IP) sviluppati dai clienti, insieme ai core Arm integrati, lo SmartSSD di seconda generazione di Samsung consente un’elaborazione dei dati molto più efficiente. Rispetto alle tradizionali unità a stato solido per data center, il tempo di elaborazione per le query di database pesanti per scansioni può essere ridotto di oltre il 50%, il consumo di energia fino al 70% e l’utilizzo della CPU fino al 97%.

Dal suo sviluppo nel 2020 grazie agli sforzi congiunti di Samsung e AMD, lo SmartSSD di prima generazione viene fornito a società IT globali, inclusi i fornitori di piattaforme di videocomunicazione. Lo SmartSSD di prima generazione è stato premiato come Innovation Awards Honoree al CES 2021 per le sue eccezionali prestazioni ed efficienza energetica.

Dichiarazioni in merito al nuovo Samsung SamrtSSD

Di seguito sono riportate le nuove dichiarazioni relative all’unità di archiviazione computazionale di casa Samsung.

La commercializzazione dello SmartSSD di prima generazione, in collaborazione con AMD, ha stabilito che il mercato dello storage computazionale ha un grande potenziale,

ha affermato Jin-Hyeok Choi, Executive Vice President e Head of Memory Solution Product & Development di Samsung Electronics. Che ha poi aggiunto:

Con la funzionalità di elaborazione aggiornata dello SmartSSD di seconda generazione, Samsung sarà in grado di soddisfare facilmente le crescenti esigenze dei clienti nei settori della transcodifica di database e video, mentre espandiamo i confini del mercato dello storage di prossima generazione.

Sina Soltani, Corporate Vice President Sales, AECG, Data Centro e gruppo di comunicazione presso AMD, ha dichiarato che:

Potenziati da Xilinx Versal Adaptive SoC di AMD, gli SmartSSD Samsung di seconda generazione consentono una migliore efficienza della CPU e un consumo energetico notevolmente ridotto integrando in modo efficiente le funzioni di elaborazione e archiviazione nei data center.

Aggiungendo poi:

Dato che le applicazioni ad alta intensità di dati continuano a crescere, gli SmartSSD Samsung di seconda generazione forniranno le prestazioni e l’efficienza superiori richieste per questo mercato in espansione.

Grandi collaborazioni

Samsung Electronics sta guidando gli sforzi per standardizzare la tecnologia SmartSSD attraverso una stretta collaborazione con la Storage Networking Industry Association (SNIA) e con NVM Express. Cercando al contempo di espandere i confini dei dispositivi SmartSSD attraverso la convalida tecnologica per un’ampia varietà di applicazioni.

