Gateway: presentato il nuovo computer All-in-One

Il Gateway All-in-One con processore Intel Pentium è perfetto per studenti e famiglie che desiderano un computer efficiente in termini di spazio per godersi e sperimentare tutto ciò che il mondo digitale ha da offrire,

Il nuovo computer Gateway All-In-One è dotato di uno schermo IPS Full HD da 23,8″ per immagini nitide e brillanti e grafica eccezionale. Il supporto completamente regolabile consente di ruotare, inclinare e ruotare lo schermo ed è compatibile con il montaggio VESA per un facile montaggio a parete. Inoltre, con Gateway All-in-One sono inclusi una tastiera e un mouse wireless dal design elegante .

I consumatori hanno bisogno di dispositivi per l’home computing che siano veloci, affidabili e costruiti con una tecnologia che aiuti a migliorare la produttività. Gateway continua a soddisfare queste crescenti richieste e ad offrire dispositivi che non rompano la banca.

Gateway ( qui per maggiori informazioni sull’azienda), l’amato marchio di computer con scatole “color mucca”, presenta l’ultima aggiunta alla sua gamma di dispositivi economici, il computer All-in-One . Il nuovo Gateway All-in-One è caricato con Windows 11 Home ed è alimentato da Intel Pentium per una connettività più veloce e prestazioni eccezionali. Il computer Gateway All-In-One ha un prezzo conveniente di 399,00 dollari. Il che lo rende perfetto per qualsiasi ufficio domestico o ambiente di apprendimento remoto. Il nuovo Gateway All-in-One è disponibile esclusivamente su Walmart e Walmart.com.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)