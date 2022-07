Turtle Beach presenta il nuovo REACT-R Controller per Xbox

Turtle Beach espande la sua linea di GamePad con il nuovo REACT-R, pensato appositamente per XBOX. Il REACT-R aggiunge ora la colorazione Arctic Camo per l’originale Recon Controller

Turtle Beach Corporation svela oggi il nuovissimo Turtle Beach REACT-R Controller, appositamente progettato per Xbox, oltre alla nuova colorazione Arctic Camo per il Recon Controller. Il nuovo REACT-R e il Recon Controller Arctic Camo sono i primi gamepad di Turtle Beach lanciati nel 2022, che rimarcano una volta di più l’impegno dell’azienda nell’entrare in un mercato tanto importante, quelli dei gamepad third-party, in continua ed esaltante espansione. Lo scorso anno, Turtle Beach ha debuttato in questo mondo con il pluri-premiato Recon Controller per Xbox, apprezzatissimo da consumatori e stampa, in grado di garantire comandi immediati e precisi all’incredibile prezzo di € 59,99. Il Recon Controller per Xbox è al momento disponibile in versione Black o White, ma la nuova versione Arctic Camo, in arrivo il 10 agosto, è da oggi disponibile per il pre-order.

Prima di entrare nel vivo, vi lasciamo alle parole di Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation;

Il Recon Controller è stato il primo importante passo di Turtle Beach nel mercato dei gamepad. Il controller REACT-R offre ai giocatori molte delle caratteristiche principali del Recon a un prezzo molto interessante. Il REACT-R e il nuovo Recon Controller Arctic Camo sono i primi di una serie di pad che lanceremo quest’anno per i giocatori di console, PC e dispositivi mobile

Turtle Beach presenta il nuovo REACT-R Controller: pad per Xbox

Il REACT-R Controller è un pad di alta qualità ancora più conveniente, al prezzo consigliato di 44,99 €, che offre ai giocatori la maggior parte delle feature del Recon Controller. Il REACT-R offre controlli per il bilanciamento del volume di gioco e della chat, la possibilità di mutare il microfono e consente ai giocatori di accedere all’esclusiva impostazione audio Superhuman Hearing di Turtle Beach per un vantaggio competitivo. Una forma ergonomica con impugnatura e grilletti testurizzati, due pulsanti ad azione rapida mappabili sul retro del controller e motori a doppia vibrazione nelle impugnature completano le caratteristiche del REACT-R. Il REACT-R Controller di Turtle Beach è disponibile in Black o White ed è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows.

I giocatori su Xbox e PC Windows possono collegare qualsiasi cuffia cablata da 3,5 mm al REACT-R per ottenere un upgrade audio immediato che include l’esclusiva impostazione audio Superhuman Hearing brevettata da Turtle Beach. È stato dimostrato che Superhuman Hearing offre un vantaggio competitivo ai giocatori, consentendo loro di sentire le indicazioni audio più importanti, come i passi dei nemici in avvicinamento. Giocate più a lungo e mantenete il controllo grazie alla forma ergonomica del controller REACT-R e alle impugnature, e ai grilletti testurizzati.

Due pulsanti ad azione rapida mappabili sul retro del controller consentono ai giocatori di personalizzare i controlli per ottenere reazioni più rapide. Sentite il rombo delle esplosioni o il rinculo di un colpo di pistola grazie ai doppi motori di vibrazione posizionati nell’impugnatura del REACT-R. Progettato per Xbox, il Recon Controller è stato il primo controller ad abbinare le innovazioni audio ad un controller di qualità superiore. I giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10, semplicemente collegando una qualsiasi cuffia cablata con un jack standard da 3,5 mm hanno potuto godere di un vantaggio competitivo di alcune delle feature principali dell’azienda, tra cui Superhuman Hearing, Mic Monitoring, Signature Audio Presets e altro ancora. Inoltre, la modalità Pro-Aim Focus permette agli utenti di regolare la sensibilità dell’analogico per una maggiore precisione a lungo raggio, mentre è possibile salvare fino a quattro profili su ciascuno dei pulsanti di azione rapida posteriori.

Il Recon Controller permette ai giocatori di giocare più a lungo e rimanere più freschi grazie alla sua forma ergonomica e alle impugnature in gomma refrigerata. Il Recon Controller è il compagno perfetto per qualsiasi cuffia da gaming cablata, come le Recon 500 di Turtle Beach, o le Recon 70, tra le cuffie più vendute di sempre dell'azienda.