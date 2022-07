Il cinema di Marco Ferreri arriva su Prime Video con CG Entertainment  

Marco Ferreri sbarca su Prime Video: grazie a CG Entertainment i film del regista arrivano sulla piattaforma streaming

Dopo aver inaugurato recentemente il proprio canale di trasmissione lineare, CG Entertainment fa un altro regalo a tutti gli appassionati di cinema. Sulla piattaforma di Amazon Prime Video saranno disponibili tutti i film del regista Marco Ferreri, senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime. Una grande occasione per recuperare il lavoro di un regista tanto amato quanto controversi, autore di pellicole indimenticabili che ora possono tornare in auge grazie a CG Entertainment.

L’intento della compagnia di distribuzione è infatti quello di portare presso il grande pubblico alcuni autori che meritano spazio, riscoprendo gemme nascoste del patrimonio cinematografico internazionale. Da Ejzenstejn a Mauro Bolognini, fino appunto a Marco Ferreri: CG Entertainment aumenta il livello di Prime Video con la propria selezione di opere.

Marco Ferreri: i film in arrivo su Prime Video

Sono diversi i film di Marco Ferreri che presto sbarcheranno sulla piattaforma di proprietà di Amazon. Tra questi c’è El Cochecito, film del 1960 ambientato in Spagna con protagonista l’ottantenne Don Anselmo che coltiva il sogno di possedere una carrozzella a motore per fare compagnia ai suoi amici paralitici ed è disposto a tutto pur di averla. Il seme dell’uomo è una pellicola post apocalittica del 1969 con protagonisti Cino e Dora, due superstiti di una terribile epidemia che cercano rifugio in un mondo che si avvia alla sua conclusione.



Spazio poi a Chiedo Asilo, che vede la straordinaria partecipazione di Roberto Benigni e narra la storia di Roberto, unico maestro uomo di una scuola materna che intraprende una relazione con la giovane madre di un suo alunno. Il film è anche stato premiato con l’orso d’argento a Berlino nel 1980. Nastro d’argento per la migliore regia invece per Storie di ordinaria follia, pellicola che riadatta il materiale di Charles Bukowski e annovera tra le proprie fila la grande Ornella Muti.



Infine, nel catalogo di Prime Video entreranno I love you, un film che funge da surreale apologo sul narcisismo maschile con Cristopher Lambert, e La casa del sorriso, vincitore dell’orso d’oro a Berlino nel 1991.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.