ASUS: annunciato Zenbook S 13 OLED, il più sottile al mondo

ASUS annuncia Zenbook S 13 OLED da 13,3 pollici. Il laptop ultraportatile OLED da 13,3″ più sottile al mondo è lo Zenbook più ecologico di sempre, con un design leggero e prestazioni al massimo

ASUS ha annunciato oggi il nuovo Zenbook S 13 OLED (UX5304), il laptop OLED da 13,3 pollici più sottile al mondo. È anche lo Zenbook più ecologico di sempre e porta le qualità tipiche del marchio ASUS. Come il design ultraportatile, la sostenibilità e le prestazioni in movimento, a un nuovo livello. Tra i punti chiave di questo Zenbook abbiamo:

Super sottile e leggero – profilo da 1 cm e solo 1 kg di peso

– profilo da 1 cm e solo 1 kg di peso Sostenibilità a 360° – progettato come notebook carbon neutral con metalli e plastiche riciclati; alluminio eco-friendly in ceramica al

– progettato come notebook carbon neutral con metalli e plastiche riciclati; alluminio eco-friendly in ceramica al Confezione 100% FSC Mix

Nessun compromesso – processori Intel Core di 13a generazione; 32 GB di RAM; 1 TB di SSD PCIe; batteria da 63 Wh; 2 x

– processori Intel Core di 13a generazione; 32 GB di RAM; 1 TB di SSD PCIe; batteria da 63 Wh; 2 x Thunderbolt 4 , USB 3.2 Gen 2 , HDMI 2.1

, , ASUS Lumina OLED display – display 16:10 2.8K ASUS Lumina OLED, Dolby Vision, Pantone Validated, VESA DisplayHDR True Black 500

Dettagli sul nuovo ASUS Zenbook S 13 OLED

Con un profilo super-sottile di 1 cm e uno chassis superleggero di 1 kg, il sofisticato Zenbook S 13 OLED offre prestazioni, connettività e durata della batteria senza compromessi. Diventando così l’epitome del design ultraportatile, rifinito nel nuovissimo Basalt Gray o nel classico Ponder Blue. È stato inoltre progettato tenendo ben presente l’ambiente e la neutralità delle emissioni di anidride carbonica. Utilizzando metalli e plastiche riciclate, imballaggi certificati FSC Mix, un nuovo elegante alluminio in ceramica al plasma per il modello Basalt Gray e un’elettronica priva di alogeni. Così da rendere questo modello di Zenbook il più ecologico che ASUS abbia mai prodotto.

ASUS Zenbook S 13 OLED: dettagli tecnici

La serie Zenbook eccelle nell’offrire prestazioni impareggiabili in movimento, e Zenbook S 13 OLED non fa eccezione; sfruttando la potenza dei processori Intel Core i7 di 13a generazione con 32 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB. È inoltre presente una serie completa di porte I/O e una batteria di lunga durata da 63 Wh. Per una visione coinvolgente e realistica, Zenbook S 13 OLED offre uno splendido display ASUS Lumina OLED 16:10 2.8K (2880 x 1800) certificato Dolby Vision. Con resa cromatica Pantone Validated e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, che garantisce dettagli incredibili e livelli di nero profondissimi. Supporta fino a 14 ore di streaming video e offre un raffreddamento e prestazioni migliori rispetto al suo predecessore. Nonostante le dimensioni compatte, Zenbook S 13 OLED offre ottime performance e dispone di una serie completa di porte I/O standard.

Caratteristiche

Super sottile e leggero – per ottenere il profilo super-sottile di 1 cm e il peso super-leggero di 1 kg dello Zenbook S 13 OLED, sono state utilizzate diverse tecniche e materiali riciclati nelle fasi di progettazione e costruzione. Ciò affinché si potessero ridurre il peso e le dimensioni del prodotto rispetto alla generazione precedente, senza compromettere le prestazioni, la connettività o la durata della batteria.

– per ottenere il profilo super-sottile di 1 cm e il peso super-leggero di 1 kg dello Zenbook S 13 OLED, sono state utilizzate diverse tecniche e materiali riciclati nelle fasi di progettazione e costruzione. rispetto alla generazione precedente, senza compromettere le prestazioni, la connettività o la durata della batteria. Display multistrato – per ottenere un profilo incredibilmente sottile, ASUS ha incorporato una telecamera IR FHD, sottile ma completa, direttamente nel coperchio lavorato a CNC . È stato inoltre utilizzato un pannello OLED appositamente progettato e personalizzato nelle dimensioni, per ottenere un coperchio più sottile del 30%.

– per ottenere un profilo incredibilmente sottile, . È stato inoltre utilizzato un pannello OLED appositamente progettato e personalizzato nelle dimensioni, per ottenere un coperchio più sottile del 30%. Layout interno ottimizzato – grazie a una lavorazione CNC di precisione, è stato creato più spazio all’interno del laptop per i componenti. . La scheda madre è stata progettata con precisione per ospitare una ventola supplementare ultrasottile che aumenta il flusso d’aria per un migliore raffreddamento.

– grazie a una lavorazione CNC di precisione, è stato creato più spazio all’interno del laptop per i componenti. . La scheda madre è stata progettata con precisione per ospitare una ventola supplementare ultrasottile che aumenta il flusso d’aria per un migliore raffreddamento. Scelta dei materiali – per ridurre al minimo il peso, sul piano tastiera è stata utilizzata una lega di magnesio e alluminio resistente e leggera, formata con un processo di taglio CNC per creare una struttura rigida che non necessita di alcun supporto aggiuntivo.

ASUS Zenbook S 13 OLED: sostenibilità a 360°

L’ASUS si impegna nella filosofia less is more grazie a Zenbook. Questo dispositivo è un prodotto registrato EPEAT Gold, che ha un impatto ambientale positivo nell’intero ciclo di vita del prodotto, dall’utilizzo dei materiali alla produzione, fino all’assemblaggio, all’utilizzo e alla fine del ciclo di vita. La carbon footprint è stata ridotta incorporando materiali riciclati e progettando imballaggi più eco-compatibili.

Questo dispositivo è lo Zenbook più ecologico mai realizzato. Ciò perché incorpora una lega di magnesio-alluminio Post Industrial Recyclate (PIR) nella copertura della tastiera, nello chassis e nel coperchio, riducendo la carbon footprint di oltre il 50%4. I tasti e gli altoparlanti incorporano plastica riciclata post-consumo (PCR) e gli altoparlanti utilizzano anche plastica proveniente dagli oceani. L’imballaggio è stato riprogettato in modo da essere riciclabile al 100%, con materiali riutilizzabili e compostabili. Viene utilizzata carta certificata FSC Mix al 100% proveniente da foreste gestite in modo responsabile, legno controllato e fonti riciclate. Gli inserti di carta dell’imballaggio possono anche essere facilmente trasformati in utili supporti per laptop. Inoltre, Zenbook S 13 OLED supera lo standard di efficienza energetica ENERGY STAR del 43% per ridurre il consumo di elettricità. Attraverso le azioni sostenibili sopra menzionate, l’obiettivo generale delle iniziative di sostenibilità di questo dispositivo è quello di raggiungere la neutralità delle emissioni nell’ambiente.

Novità

Per la prima volta, è stato utilizzato da ASUS uno speciale processo produttivo per creare un materiale di alluminio in ceramica al plasma da apporre sul coperchio. Questo procedimento utilizza acqua pura ed elettricità e non richiede composti organici, acidi o metalli pesanti, garantendo una trasformazione fisica e chimica dell’alluminio. Il risultato è una maggiore resistenza all’usura, protezione dalla corrosione, una migliore gestione termica, solidità5 e durata. Oltre ai vantaggi fisici, l’aspetto e la sensazione al tatto di questo materiale è simile alla pietra naturale, in linea con lo spirito della serie Zenbook. Incredibilmente, questo rende ogni coperchio unico nel suo genere. Non ce ne sono due uguali. Una maggiore robustezza del laptop riduce anche gli sprechi a lungo termine. Per questo Zenbook 13 S OLED è stato sottoposto a test rigorosi in base al più recente standard militare statunitense MIL-STD-810H, con un massimo di 12 metodi di test e 26 test individuali6.

Performance al top

Lo Zenbook S 13 OLED, certificato Intel Evo, offre il perfetto connubio tra prestazioni e portabilità. Ciò grazie a un processore Intel Core i7 di 13a generazione che può essere potenziato del 20% fino a un TDP (Thermal Design Power) di 20 watt. Il tutto è supportato da un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB ultraveloce, con una batteria di lunga durata da 63 Wh. Il WiFi 6E potenziato con ASUS WiFi Master Premium assicura connessioni veloci e stabili. Pur essendo ultracompatto, Zenbook S 13 OLED è dotato di una serie completa di porte I/O. Per cui gli utenti non hanno bisogno di portare con sé dongle o adattatori durante i loro spostamenti. Le due porte Thunderbolt 4 USB-C ultraveloci supportano la ricarica rapida, i display esterni 4K e i trasferimenti di dati fino a 40 Gbps; sono inoltre presenti una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, una porta HDMI® 2.1 e un jack audio da 3,5 mm.

Fotocamera

Per migliorare le esperienze di videoconferenza in movimento, la fotocamera IR FHD include effetti visivi potenziati dall’AI e la tecnologia AI di cancellazione del rumore. Supporta inoltre il riconoscimento biometrico rapido e sicuro con Windows Hello. Il potente sistema audio certificato Harman Kardon con suono coinvolgente Dolby Atmos è dotato di un amplificatore intelligente combinato con la tecnologia ASUS Audio Booster. Il touchpad ASUS ErgoSense, più grande del 9,5%, consente una navigazione più semplice ed è fluido, confortevole e reattivo, con un rivestimento anti-impronta.

ASUS Lumina OLED display: più preciso. più versatile. più affidabile.

Per un’esperienza visiva coinvolgente, Zenbook S 13 OLED è dotato di un display ASUS Lumina OLED 16:10. Il nuovissimo nome che viene dato solo ai display OLED di qualità superiore che soddisfano i rigorosi criteri di qualità di ASUS e offrono un’esperienza visiva più accurata, più versatile e più affidabile. I display OLED ASUS Lumina standardizzano le soluzioni visive di alta qualità per una migliore esperienza OLED. Il nome evidenzia anche i vantaggi unici e l’esperienza visiva superiore che vanno oltre i tradizionali display OLED. I display ASUS Lumina OLED sono dotati di tecnologie esclusive ASUS, come ASUS Splendid e ASUS OLED Care, nonché di nuove funzionalità come Delta E <1, risparmio energetico e protezione del pannello. Integrando questi elementi, ASUS ha creato una soluzione altamente artigianale che rappresenta l’apice della tecnologia OLED. Risoluzione di 2,8K, un tempo di risposta di 0,2 millisecondi e una precisione del colore di Delta E <17. Lo straordinario display ASUS Lumina OLED di Zenbook S 13 OLED offre colori più chiari, luminosi e vividi.

Dettagli

Oltre alla certificazione Dolby Vision, il display è certificato DisplayHDR True Black 500 per i bianchi brillanti e i neri più profondi. Porta inoltre il certificato Pantone Validated per la fedeltà cromatica standard del settore. La gamma cromatica 100% DCI-P3, di livello cinematografico, offre colori ultravividi e ASUS Splendid consente all’utente di passare facilmente da questa gamma a sRGB, Display-P3 o alla gamma nativa OLED. Il display è inoltre certificato per la cura degli occhi da TÜV Rheinland e SGS con emissioni di luce blu ridotte del 70%, per garantire il comfort dell’utente anche durante lunghe sessioni di visione di contenuti. ASUS offre inoltre la sostituzione gratuita dello schermo OLED per qualsiasi problema di burn-in durante il periodo di garanzia8.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Zenbook S 13 OLED di ASUS ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).