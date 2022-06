Toughpower PF1 1050W/1200W TT Premium Edition ora disponibile

Thermaltake annuncia la disponibilità della Toughpower PF1 1050W/1200W TT Premium Edition

La Thermaltake (qui per maggiori informazioni), è il principale marchio premium per PC fai-da-te per soluzioni di raffreddamento, apparecchiature di gioco e memorie per appassionati. Quest’oggi ha annunciato che Toughpower PF1 1050 W/1200 W—TT Premium Edition è ora disponibile per l’acquisto. Questo tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati TT Premium e Thermaltake .

Essendo i modelli con potenza superiore rispetto alla serie Toughpower PF1 amata dai clienti, il Toughpower PF1 1050 W/1200 W offre un’efficienza certificata 80 PLUS Platinum. Inoltre, aumenta le prestazioni di raffreddamento grazie a una ventola ad alta pressione statica da 120 mm che può funzionare a un velocità operativa massima fino a 2500 giri/min. Il cuscinetto idraulico di seconda generazione, le eccezionali pale della ventola e il sistema di montaggio antivibrante della ventola aiutano anche a migliorare le prestazioni di raffreddamento.

Dettagli del Toughpower PF1 1050W/1200W TT Premium Edition

Questa serie completamente modulare è dotata di ventola Smart Zero per ridurre al minimo il rumore indesiderato. Design a basso rumore di ripple inferiore a 30 mV per ridurre lo spreco di elettricità e condensatori di fabbricazione giapponese al 100% per garantire l’affidabilità. La regolazione della tensione dell’alimentatore è impostata su non più del 2% più o meno per i principali binari per fornire standard più elevati rispetto alle specifiche Intel.

Inoltre, uno dei punti di forza della serie Toughpower PF1 che non può essere trascurato è la sua dimensione compatta. In generale, la profondità dell’alimentatore ATX varia da 160 mm a 180 mm. Tuttavia, il Toughpower PF1 1050 W/1200 W ha le dimensioni di 150 mm (L) x 86 mm (A) x 140 mm (P), che è relativamente più corto di un normale alimentatore ATX. Inoltre offre ampio spazio per un facile installazione e gestione dei cavi. Per gli appassionati di giochi e i professionisti che cercano un alimentatore ad alta potenza e di alta qualità in dimensioni compatte, la serie Toughpower PF1 1050 W/1200 W Platinum è la scelta migliore.

Caratteristiche tecniche

Toughpower PF1 1050W/1200W Platinum è dotato di una ventola ad alta pressione statica con una velocità massima della ventola fino a 2500 RPM, garantendo prestazioni di raffreddamento eccezionali. Il cuscinetto idraulico di seconda generazione incorpora un nuovo design dell’albero con incisioni interne. Inoltre, possiede un design eccezionale della lama per garantire che le pale della ventola siano molto resistenti alla trazione e il sistema di montaggio antivibrante deve fornire protezione e funzionamento silenzioso.

La serie Toughower PF1 Plainum è progettata per essere compatta con le sue dimensioni di 140 mm (P) x 86 mm (H) x 150 mm (L) che offrono ampio spazio per la gestione dei cavi. Progettata con la ventola Smart Zero, la ventola non gira finché il carico non supera il 30% dell’alimentazione, riducendo al minimo il rumore della ventola. Tutte le ondulazioni sono inferiori a 30 mV su +12V, +5V o +3,3V da 0% a 100% di carico per garantire un funzionamento stabile e mantenere i componenti critici per le prestazioni più affidabili più a lungo.

La regolazione della tensione è più rigorosa dello standard Intel 5% per i binari principali e 10% per -12 V ed è impostata su non più del 2% per i binari principali per soddisfare le massime prestazioni. Offre la selezione dei cavi per gli utenti mentre alimenta il sistema a una tensione vantaggiosa. I cavi neri piatti a basso profilo facilitano la gestione dei cavi, riducono l’ingombro e aumentano il flusso d’aria all’interno del telaio. La serie Toughpower PF1 Platinum consente di risparmiare energia grazie alla sua elevata efficienza energetica fino al 92% ed è certificata 80 PLUS Platinum. La serie è stata ottimizzata per funzionare con tutte le generazioni di processori Intel per ottenere il massimo risparmio energetico.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo Toughpower PF1 1050W/1200W TT Premium Edition? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).