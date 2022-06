Philips ha annunciato il suo nuovo monitor 34E1C5600HE

C’è un nuovo modello che si unisce all’ampio portafoglio di monitor Philips (qui per maggiori info sull’azienda), uno che soddisfa i nuovi standard per le videochiamate. Il Philips 34E1C5600HE da 34 (86,36 cm). Questo modello di monitor Philips è progettato per soddisfare le esigenze e le sfide specifiche di un ibrido stile di lavoro, consentendo agli utenti di lavorare da casa come lo sarebbero in ufficio. Ricco di funzionalità e capacità, il Philips 34E1C5600HE offre tutto ciò che l’ambiente di lavoro remoto richiede e altro ancora. Il tutto in un pacchetto elegante e attraente.

Prime dichiarazioni sul nuovo monitor Philips 34E1C5600HE

Qui di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative al nuovo monitor 34E1C5600HE.

Il monitor Philips 34E1C5600HE è la soluzione ideale per il “lavoro da casa”. Contiene tutto ciò di cui i dipendenti di oggi hanno bisogno per ottenere il massimo da questa nuova realtà lavorativa. In termini di qualità dell’immagine, collaborazione, sicurezza, connettività o comfort.

afferma Carlos Sanchez, Senior Product Manager per l’Europa presso MMD Monitors & Displays.

Il Philips 34E1C5600HE ha funzionalità per tutte le professioni, dai campi orientati alla grafica come la fotografia e CAD-CAM ai campi orientati ai numeri come la contabilità e la finanza. Con il suo pannello ad alte prestazioni da 34 (86,36 cm), la sua risoluzione CrystalClear UltraWide QHD 3440 x 1440 e la sua tecnologia Ultra Wide-Color, questo monitor offre un’esperienza visiva eccezionalmente vibrante e soddisfacente. Ampi angoli di visione di 178/178 combinati con un generoso formato 21:9 si traduce in una maggiore produttività con molto spazio per confronti affiancati, fogli di calcolo di grandi dimensioni e una comoda collaborazione con i colleghi.

Nuove funzionalità

Oltre alle sue eccezionali prestazioni visive, Philips 34E1C5600HE offre ai professionisti che lavorano da casa funzionalità comode e intelligenti per supportare la concentrazione e la produttività. Ad esempio, le videoconferenze sono ora un pilastro del telelavoro e questo monitor offre la qualità, l’affidabilità e la sicurezza che gli utenti cercano. Una webcam integrata da 5 MP, certificata per Windows HelloTM, offre immagini di alta qualità. Mentre un microfono con eliminazione del rumore e altoparlanti integrati da 5 watt garantiscono comunicazioni chiare e un’interazione ottimale. Per una maggiore tranquillità, l’interruttore fisico della fotocamera garantisce la privacy dell’utente quando non è in uso.

La connettività flessibile è un must assoluto nell’ambiente di lavoro di oggi, non importa dove si trovi, motivo per cui Philips 34E1C5600HE include una serie di comode funzioni per i multitasking. Ad esempio, la tecnologia MultiView consente agli utenti di lavorare con più dispositivi contemporaneamente. Mentre un connettore USB-C con alimentazione fornisce una soluzione semplice e con un solo cavo per il trasferimento di dati ad alta velocità e la ricarica rapida contemporaneamente.

Prezzo e disponibilità

Oltre a tutte queste caratteristiche, gli utenti Philips 34E1C5600HE possono stare tranquilli che anche il loro comfort fisico è curato. Grazie alla modalità LowBlue che non irrita gli occhi e alla tecnologia FlickerFree, combinata con la regolazione dell’altezza e dell’inclinazione del supporto adatta alla postura Il Philips 34E1C5600HE sarà disponibile per l’acquisto da Luglio 2022 al prezzo di 479,99 dollari.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo monitor Philips 34E1C5600HE? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).