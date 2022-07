Thermaltake: annunciata la nuova SWAFAN 12/14 RGB

L’azienda Thermaltake ha annunciato i nuovi SWAFAN 12/14 RGB: ventilatori con giranti intercambiabili

Thermaltake (qui per maggiori info sull’azienda), è il principale marchio premium per PC fai-da-te per case, raffreddamento, periferiche di gioco e soluzioni di memoria per gli appassionati. Quest’oggi è lieto di annunciare il primo design della pala della ventola intercambiabile qui a Thermaltake, la ventola del radiatore SWAFAN 12/14 RGB. SWAFAN include due tipi di pale della ventola, non solo consentendo agli utenti di orientare la direzione del flusso d’aria a seconda di come ti piace, ma, nel frattempo, fornendo una gloriosa illuminazione RGB completa della ventola. Dagli amanti della tecnologia, ai costruttori di PC, dagli appassionati di PC ai modder, possiamo tutti apprezzare quanto sia funzionale questo design e sfruttare appieno la sua praticità. Nei paragrafi seguenti, diamo un’occhiata a maggiori dettagli su SWAFAN 12/14 RGB.

Dettagli della nuova SWAFAN 12/24 RGB

SWAFAN 12/14 RGB presenta letteralmente il design delle pale della ventola intercambiabili, che offre maggiore flessibilità durante la creazione di un PC. Ad esempio, gli utenti possono regolare la direzione del flusso d’aria semplicemente sostituendo le pale della ventola racchiuse nella confezione. È così facile. Grazie al design incredibilmente intelligente, gli utenti possono costruire il PC dei loro sogni senza compromettere le prestazioni di raffreddamento e l’estetica complessive. Inoltre, è facile pulire le pale della ventola semplicemente facendole fuoriuscire. Farebbe risparmiare agli utenti così tanto tempo senza disinstallare l’intera ventola per testare il loro flusso d’aria ideale o anche solo per pulire, così gli utenti possono trascorrere il loro tempo prezioso altrove. Ancora meglio, alleghiamo un lubrificante per cuscinetti per prenderti cura della tua ventola dopo più sostituzioni.

Funzionamento

Per le prestazioni di raffreddamento, SWAFAN 12/14 RGB non ha slouch. Dotato di una potente ventola controllata da PWM che presenta un esclusivo design a pale a 9 ventole. È progettato deliberatamente per generare una grande quantità di flusso d’aria mantenendo allo stesso tempo una pressione dell’aria ottimale. Ha anche una velocità della ventola potenziata fino a 2000 RPM, garantendo la sua competenza impeccabile in termini di prestazioni di raffreddamento.

Spettacolari effetti di luce RGB sono la ciliegina sulla torta per soddisfare le tue esigenze estetiche, fornendo tre anelli LED indirizzabili con 30 LED ultra luminosi in totale con una copertura di 16,7 milioni di colori uniformi. Inoltre, gli effetti di luce possono anche essere modificati a tuo piacimento tramite il software NeonMaker o TT RGB Plus 2.0 per scegliere straordinari effetti di illuminazione RGB adatti a te. SWAFAN 12/14 RGB adotta invece l’ultimo controller software di 4a generazione, che offre una connessione ininterrotta tra il software RGB e i componenti. Inoltre, è progettato con un DIP switch per impostare facilmente il numero di ciascun controller. È possibile aggiungere fino a 5 dispositivi a questo controller e 16 controller al software. In sintesi, con l’incredibile design delle pale della ventola intercambiabili, effetti di luce personalizzabili e prestazioni di raffreddamento straordinarie, SWAFAN 12/14 RGB è l’ideale per qualsiasi sistema

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi SWAFAN 12/14 RGB? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).