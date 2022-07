Samsung annuncia la prima memoria GDDR6 a 24 Gbps

Quest’oggi l’azienda Samsung ha lanciato la sua prima memoria GDDR6 a 24 Gbps del settore

Samsung Electronics Co., Ltd. (qui per maggiori informazioni), leader mondiale nella tecnologia di memoria avanzata, ha annunciato oggi la sua grande novità. Ovvero, di aver iniziato a campionare la prima DRAM Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) da 16 gigabit (Gb) del settore con 24 gigabit al secondo (Gbps) velocità di elaborazione. Questa si basa sul processo Samsung di terza generazione a 10 nanometri (1z) che utilizza la tecnologia a raggi ultravioletti estremi (EUV). La nuova memoria è progettata per migliorare significativamente le prestazioni grafiche per le schede grafiche di nuova generazione (Video Graphics Arrays), laptop e console di gioco. Nonché applicazioni basate sull’intelligenza artificiale e sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC).

Dichiarazioni sulla prima memoria GDDR6 a 24 Gbps

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito alla prima memoria GDDR6 a 24 Gbps.

L’esplosione di dati ora guidata dall’intelligenza artificiale e dal metaverso sta spingendo la necessità di maggiori capacità grafiche in grado di elaborare enormi set di dati contemporaneamente, a velocità estremamente elevate,

ha affermato Daniel Lee, vicepresidente esecutivo del team di pianificazione dei prodotti di memoria di Samsung Elettronica. Che ha aggiounto:

Con il nostro primo campionamento GDDR6 a 24 Gbps del settore, non vediamo l’ora di convalidare la DRAM grafica sulle piattaforme GPU di prossima generazione per portarla sul mercato in tempo per soddisfare un assalto di nuova domanda.

Progettato con un design del circuito innovativo e un materiale isolante altamente avanzato (High-K Metal Gate; HKMG) che riduce al minimo la dispersione di corrente, il GDDR6 da 24 Gbps di Samsung fornirà velocità del 30% più veloci rispetto al precedente prodotto da 18 Gbps. Se integrata in una scheda grafica premium, la DRAM GDDR6 può trasferire fino a 1,1 terabyte (TB) di dati o circa 275 film Full HD in un solo secondo.

Dettagli

Progettata per essere completamente conforme alle specifiche JEDEC, la DRAM GDDR6 di Samsung sarà compatibile con tutti i modelli di GPU, facilitando l’adozione su larga scala del mercato in un’ampia gamma di soluzioni grafiche. La nuova gamma GDDR6 di Samsung presenterà anche opzioni a basso consumo che aiutano a prolungare la durata della batteria dei laptop. Utilizzando la tecnologia DVS (Dynamic Voltage Switching) che regola la tensione operativa in base ai requisiti di prestazione, Samsung fornirà versioni da 20 Gbps e 16 Gbps con un’efficienza energetica superiore di circa il 20% a 1,1 V, rispetto allo standard del settore GDDR6 da 1,35 V.

La DRAM grafica è sempre più ricercata per l’uso al di là di PC, laptop e console di gioco, estendendosi ad altre applicazioni ad alta intensità grafica come HPC, guida autonoma e auto elettriche. Rivolgendosi a questi mercati emergenti, il GDDR6 di Samsung consentirà la riproduzione di video 4K e 8K senza interruzioni, supportando al contempo i carichi di lavoro dell’acceleratore AI esigenti. Samsung continua a guidare il mercato delle DRAM grafiche a livello globale e prevede che la parte grafica ad alte prestazioni vedrà una crescita a due cifre ogni anno nei prossimi anni. Con le verifiche dei clienti a partire da questo mese, Samsung prevede di commercializzare la sua DRAM GDDR6 a 24 Gbps in linea con il lancio della piattaforma GPU, accelerando così l’innovazione grafica in tutto il mercato dell’informatica ad alta velocità.

