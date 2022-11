TEAMGROUP: annuncia il nuovo SSD e l’Enclosure Kit

TEAMGROUP annuncia l’SSD T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL e EC01 M.2 NVMe PCIe SSD Enclosure Kit, la scelta migliore per i creatori e per trasformare l’SSD in un’unità esterna

TEAMGROUP ha lanciato due nuovi prodotti con il suo sub-brand creatore T-CREATE: l’SSD T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL dotato di un dissipatore di calore brevettato in grafene e, il EC01 M.2 NVMe PCIe SSD Enclosure Kit, progettato per l’installazione senza attrezzi. Se avete bisogno di un’esperienza creativa più fluida o di una maggiore flessibilità della vostra unità SSD M.2, TEAMGROUP offre le migliori soluzioni per i consumatori grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e ai suoi prodotti innovativi.

Il sub-brand T-CREATE è dedicato ad aiutare i creatori a catturare tutte le loro preziose ispirazioni con prodotti di archiviazione efficienti e stabili. L’unità SSD CLASSIC PCIe 4.0 DL, ha velocità di lettura e scrittura elevate, fino a 5.000 MB/s e 4.500 MB/s, che riducono significativamente l’attesa per il trasferimento dei file e offrono ai creatori più tempo per creare.

Per soddisfare le esigenze dei creativi che apprezzano le prestazioni stabili, TEAMGROUP ha introdotto per la prima volta la sua tecnologia di raffreddamento al grafene brevettata nelle sue unità SSD T-CREATE. Il dissipatore di grafene ultrasottile dell’unità SSD CLASSIC DL raffredda in modo significativo l’unità SSD mentre funziona ad alta velocità.

Per mantenere ulteriormente l’efficienza e la stabilità per lunghi periodi di funzionamento, è anche dotata di controller di alta qualità e firmware personalizzato con un’eccellente stabilità. I creatori possono stare tranquilli e godersi l’esperienza creativa fluida e le prestazioni costanti offerte dall’unità SSD CLASSIC DL.

Enclosure Kit

Oltre all’offerta di SSD, TEAMGROUP ha ampliato la propria gamma di prodotti con il primo rilascio del EC01 M.2 NVMe PCIe SSD Enclosure Kit, che supporta un’ampia gamma di dimensioni di SSD M.2 NVMe PCIe, tra cui le dimensioni 2230, 2242, 2260 e 2280, ed è dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 2 ad alta velocità per il trasferimento di file fino a 1.000 MB/s.

Vengono inoltre forniti un cavo da USB-C a USB-A e adattatori da USB-A a USB-C per un rapido backup di file audio e video di grandi dimensioni e un facile trasferimento di file multipiattaforma tra computer, tablet, laptop, telefoni cellulari e altri dispositivi.

Il kit di custodia per SSD EC01 ha un design in lega di alluminio con prese d’aria superficiali per fornire eccellenti prestazioni di raffreddamento, mentre la struttura a scatto e i tappi in gomma sono progettati per un’installazione senza attrezzi, consentendo agli utenti di trasformare la propria unità SSD M.2 PCIe in un’unità SSD esterna in pochi semplici passaggi e di portare i propri dati in viaggio.

Disponibilità

L’unità SSD T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL, è disponibile in capacità da 1 TB e 2 TB, per soddisfare diverse esigenze. L’SSD T-CREATE CLASS, è disponibile in capacità da 1TB e 2TB e, verrà distribuito per la prima volta nel Nord America a metà dicembre, mentre il TEAMGROUP EC01 M.2 NVMe PCIe SSD Enclosure Kit, sarà disponibile a fine novembre su Amazon e Newegg US.

Cosa ne pensate di questo nuovo SSD T-CREATE e del Kit per trasformare l’SSD in un’unità esterna di TEAMGROUP? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.