Scopriamo insieme, in questa fugace guida, dove trovare il Pietralegno in God of War Ragnarok: un materiale piuttosto utile per forgiare armi ed armature

Candidato ai The Game Awards 2022 come Game of the Year, God of War Ragnarok ci ha risucchiato la vita così tanto da diventare quasi assuefacente. Lo stiamo giocando a fondo e presto ve ne parleremo, ma vi basti sapere che di cose da dire, forse, ce ne sono ancora di più rispetto al primo capitolo, targato 2018 e che abbiamo recensito ai tempi (qui il link!). Ragnarok è disponibile dal 9 novembre scorso su PS4 e PS5 ed ha già riscosso un clamoroso successo e ha spianato la strada al roseo futuro di Santa Monica. In attesa della nostra recensione, abbiamo pensato di portarvi qualche guida a tema, per accompagnarvi nella vostra avventura norrena insieme a Kratos ed Atreus.

Prima di iniziare

Prima di scoprire dove poter trovare il Pietralegno in God of War Ragnarok, vi ricordiamo che qui su tuttoteK potete trovare già diversi articoli guida a tema.

Che cos’è il Pietralegno? | God of War Ragnarok: dove trovare il Pietralegno

Il Pietralegno è una risorsa piuttosto utile nel nuovo capitolo della saga di Kratos, specialmente per craftare armi ed armature alla bottega dei Fratelli Huldra. La descrizione italiana del materiale legge:

Legno che si dice sia duro come la pietra. Un abile fabbro può lavorare questo materiale per renderlo un complemento per armi di livello medio. Si trova nelle bare e nei forzieri disseminati fuori dai sentieri battuti.

Tre metodi efficaci | God of War Ragnarok: dove trovare il Pietralegno

Dove trovare dunque il Pietralegno? I posti più comodi sono decisamente i seguenti:

Potete trovare il Pietralegno in alcuni scrigni rossi ;

; Ne troverete anche delle unità nelle Fenditure di Yggdrasil ;

; Alla bottega dei fratelli Huldra, invece, ne potrete acquistare in comode confezioni da cinque unità, per un prezzo totale di 2500 Pezzi d’Argento, dopo la missione principale Creature della Profezia.

Buon divertimento!

E questi sono i tre metodi principali per ottenere velocemente diverse unità di Pietralegno in God of War Ragnarok.