Speedlink: presentati i nuovi prodotti antibatterici HI-GENIC

La salute degli utenti è molto importante per Speedlink e oggi la società ha presentato la nuova linea di prodotti antibatterici denominata HI-GENIC

Questi anni di pandemia hanno stravolto le nostre esigenze e il nostro modo di vivere. Se prima in molti non conoscevano i gel igienizzanti, adesso quasi tutti hanno una piccola boccettina sempre con loro. Gli standard però non si sono evoluti solo in campo sanitario. Anche il settore hardware sta vedendo l’arrivo di nuovi prodotti creati appositamente per essere quanto più igienici possibile. Speedlink si è mossa in questo senso e oggi ha presentato sia la nuova linea HI-GENIC, formata da prodotti antibatterici, sia un nuovo mouse wireless. Scopriamoli insieme.

Ecco i nuovi prodotti antibatterici della linea HI-GENIC di Speedlink

I prodotti HI-GENIC stabiliscono nuovi standard di igiene. I batteri si accumulano costantemente sulle attrezzature di lavoro e il mouse e la tastiera HI-GENIC contrastano attivamente questo accumulo. La superficie della tastiera è stata realizzata con la moderna tecnologia agli ioni d’argento, che elimina il 99% di tutti i batteri in meno di 24 ore. La tastiera non solo offre benefici per la salute, ma colpisce anche per l’eccellente sensazione di digitazione e la facilità d’uso.

Il profilo piatto della tastiera la rende particolarmente tattile e consente pressioni rapide e precise. Inoltre, dodici tasti multifunzione facilitano i comandi di input comuni, il che aiuta ad aumentare la propria efficienza. Va fatto notare però che il layout della tastiera è quello tedesco, ovvero quello QWERTZ. Il prezzo consigliato per questa tastiera è di 19,99 €.

Il tappetino per mouse HI-GENIC riduce fino al 99% tutti i virus (tra i quali SARS-CoV-2, H3N2 e H5N1) sulla sua superficie entro due ore grazie al rivestimento ViralOff di Polygiene. La morbida superficie in tessuto rende il tappetino per mouse comodo da usare e adatto a tutti i sensori del mouse. Potrete acquistare il tappetino al prezzo consigliato di 9,99 €.

L’AXON Desktop Mouse garantisce un lavoro rilassato e senza fatica su PC o notebook. L’alloggiamento di dimensioni standard offre alla mano una presa confortevole e garantisce una sensazione piacevole, anche quando si lavora per periodi di tempo più lunghi. Il mouse ha una tecnologia wireless senza ritardi che garantisce libertà di movimento fino a otto metri. La sua struttura robusta e la tecnologia precisa rendono l’AXON un mouse affidabile per il posto di lavoro. Potete acquistare questo device, così come i precedenti, sul sito ufficiale a soli 19,99 €.

