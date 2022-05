MSI Project ZERO: schede madri senza circuiti

MSI Project ZERO segue il nuovo trend progettuale delle schede madri. Il nuovo design prevede l’occultamento dei circuiti di alimentazione

MSI segue una nuova tendenza nel design delle schede madri sta prendendo piede con il suo progetto MSI Project ZERO. L’azienda con sede a Taiwan, su ispirazione del Project Stealth di Gigabyte, vuole rinnovare l’aspetto estetico delle schede madri. L’obiettivo è ottenere motherboard con design eleganti, senza circuiti di alimentazione o cavi di alimentazione visibili.

La nuova tipologia di schede madri risulta fortemente rinforzata, con la circuiteria nascosta sotto coperture metalliche e di plastica. Questa presa di posizione potrebbe però cambiare nettamente le aspettative sulle uscite di ultima generazione, oltre ad un enorme sforzo da parte dell’azienda per modificare le motherboard già progettate.

La bellezza ha un costo

MSI Project Zero si basa sul design MEG Unify, molto probabilmente il modello Z690 con supporto SO-DIMM quad-DDR5. L’azienda ha fatto un passo indietro e ha riprogettato il posizionamento delle intestazioni, dei connettori SATA e di alimentazione della scheda madre. Come si vede dalle immagini, adesso si trovano sulla parte posteriore. Per MSI si stanno presentando gli stessi problemi riscontrati da Gigabyte, con il suo Project Stealth. Ad esempio, è rilevante il problema circa il collegamento dei cavi in ​​uno spazio così ristretto.

Alcuni connettori sono chiaramente rivolti in direzioni opposte, il che significa che le schede madri dovranno essere riprogettate. MSI Project ZERO è attualmente solo in fase progettuale, ma se questa nuova tendenza avrà successo, porterà sicuramente a standard completamente nuovi. Numerose statistiche prevedono che la stragrande maggioranza dei consumatori preferirà il design con cavi nascosti. Seguire le tendenze del momento è sempre complicato, e per MSI si prevedono grossi sforzi per riprogettare i prodotti di prossima uscita, ma siamo sicuri che ci riusciranno.

E voi cosa preferite? Appartenete alla vecchia scuola o trovate interessante questa novità?