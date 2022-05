NZXT: l’H7 è tornato ed ora tutto è possibile

NZXT, annuncia oggi la nuova generazione dei mid-tower case H7, disponibile in tre modelli, H7, H7 Flow e H7 Elite

NZXT, fornitore di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia oggi la nuova generazione dei mid-tower case H7.

Disponibile in tre modelli, H7, H7 Flow e H7 Elite, questo nuovo case ATX è caratterizzato da migliori prestazioni termiche per CPU e GPU, maggior ottimizzazione del cable management e acceso facilitato ai pannelli laterali.

Il tutto senza rinunciare all’inconfondibile design semplice, pulito ed elegante che da sempre caratterizza i prodotti NZXT.

NZXT: H7

L’H7 presenta una parte superiore aperta che consente di montare radiatori da 360mm e incrementare le performance termiche.

La gestione dei cavi è stata notevolmente migliorata, con canaline più ampie, supporti per gestire i cavi più difficili e maggior spazio per agevolare il passaggio dei cavi.

L’accesso ai pannelli laterali è possibile senza l’utilizzo di attrezzi, rendendo più facile l’upgrade dei componenti interni e il controllo del PC. Tutto questo in un case dal design ispirato all’originale H710 ma più piccolo, più elegante, con una finitura pulita e maggiori opzioni di colore, per adattarsi al meglio a qualsiasi setup.

I case H7 sono proposti in diverse varianti colore. H7 e H7 Flow sono disponibili in bianco, nero e nero con accenti bianchi.

H7 Elite è disponibile in bianco e in nero con pannello frontale in vetro temperato abbinato, vetro trasparente per case bianco e vetro oscurato per case nero.

H7 Flow

L’H7 Flow si concentra sul raffreddamento dei componenti interni e offre le stesse caratteristiche dell’H7 con l’aggiunta di un pannello frontale traforato per una migliore aerazione.

Ideale per build di fascia alta e per l’overclocking, è pronto a ospitare le schede video e i processori più recenti.

H7 Elite

L’H7 Elite è il prodotto ideale per chi ama realizzare build RGB. Oltre a mantenere tutte le innovative caratteristiche dell’H7, l’H7 Elite presenta, nella parte anteriore, un pannello di vetro temperato e tre ventole RGB serie F da 140mm.

Infine, include un fan controller RGB, aggiornato con 3 canali RGB e 6 canali per le ventole, tutti controllabili e personalizzabili tramite NZXT CAM.

Accessori per case in arrivo con la serie H7

Oltre alla nuova serie H7, NZXT presenta una rinnovata line up di accessori dedicati all’H7, tra cui nuove ventole e un supporto verticale per GPU.

La nuova linea di ventole della serie F è in grado di soddisfare ogni esigenza e di adattarsi perfettamente a ogni build RGB.

La linea Quiet Airflow e le nuove ventole Static Pressure manterranno le temperature basse, riducendo la temperatura complessiva e aiutando l’intero hardware. Le nuove ventole sono disponibili in bianco e nero e nei formati da 120 e 140mm.

Il supporto verticale per GPU e il cavo Riser sono perfetti per chi desidera concentrare il colpo d’occhio sul pezzo forte della build.

Il supporto per GPU in acciaio è in grado di sostenere GPU dal peso elevato, mentre il cavo Riser è flessibile, veloce e affidabile, oltre a essere compatibile con la precedente e l’attuale generazione hardware.

Infine, il Fan Controller RGB presente di serie nell’H7 Elite, potrà essere acquistato separatamente per essere aggiunto all’H7, all’H7 Flow o a qualsiasi altro case.

Caratteristiche principali dei nuovi NZXT H7, H7 Flow & H7 Elite

Ecco le caratteristiche principali dell’H7

Pannello frontale aperto per migliorare il raffreddamento.

Cable management semplificato grazie a più spazio dedicato, canaline più ampie e supporti aggiunti.

Accesso facilitato ai pannelli laterali.

Design moderno, semplice ed elegante.

Opzioni colore bianco e nero.

Ecco le caratteristiche principali dell’H7 Flow

Tutte le caratteristiche del nuovo H7.

Pannello frontale traforato per migliorare raffreddamento e controllo temperatura.

Opzioni colore bianco e nero.

Ecco le caratteristiche principali dell’H7 Elite

Tutte le caratteristiche del nuovo H7.

Pannello frontale in vetro temperato.

Ttre ventole RGB serie F da 140mm.

RGB e Fan controller V2 gestibile tramite NZXT CAM.

Prezzi, colori e accessori per il case

Per le versioni H7 e H7 Flow il prezzo di vedita è di € 139,90, mentre per l’H7 Elite il prezzo è di € 209,90.

Disponibile nelle colorazioni Bianco, Nero e Nero con accenti bianchi per le versioni H7 e H7 Flow, per la versione Elite le colorazioni sonoBianco o Nero.

Come accessori per il case troviamo, il kit montaggio verticale GPU, al prezzo di € 89,99, ed il RGB Fan Controller V2 ad un prezzo di € 34,99. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito NZXT.com.

