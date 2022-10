Speedlink: presentata la nuova Gravity RGB

Speedlink presenta la Soundbar stereo GRAVITY RGB. Questa novità offre un suono ottimale per tutte le sessioni di gioco oltre alla nuova ed elegante illuminazione RGB

Speedlink (clicca qui per accede al sito dell’azienda) è uno dei principali produttori di periferiche per il gaming e per l’ufficio in Europa. Sin dalla fondazione del marchio nel 1998, Speedlink si è posizionato con grande successo nel mercato degli accessori per PC e console per videogiochi. Il portafoglio prodotti comprende sistemi audio, cuffie, mouse, tappetini per mouse, tastiere, gamepad, joystick e vari accessori IT. I prodotti Speedlink affascinano grazie alla combinazione di tecnologie innovative con un design eccellente e un’eccezionale funzionalità. Come confermano i numerosi riconoscimenti e il successo nell’uso professionale negli eSport. Speedlink è presente in oltre 40 paesi in tutto il mondo.

Dettagli della nuova Speedlink Gravity RGB

Con la soundbar stereo GRAVITY RGB, Speedlink introduce un sistema audio che può essere utilizzato in modo flessibile e con prestazioni “top” in qualsiasi configurazione. Che sia wireless o cablata, la soundbar GRAVITY può essere facilmente collegata al dispositivo desiderato.

Un sistema audio compatto con un suono eccellente. La GRAVITY RGB Stereo Soundbar offre il suono ideale per ogni avventura di gioco. Per un’atmosfera di gioco ancora più intensa, è disponibile l’illuminazione RGB colorata sulla parte anteriore della soundbar. Ci sono anche due porte che facilitano l’uso di cuffie e microfoni, in modo da evitare fastidiosi cambi di cavo sul computer.

Il volume può essere regolato a piacimento e il dispositivo può essere acceso e spento tramite un comando a rotazione. La soundbar può essere collegata non solo tramite cavo, ma anche via Bluetooth a smartphone o tablet. In questo modo, è possibile supportare tantissime applicazioni e media.

Caratteristiche tecniche della nuova Gravity RGB di Speedlink

Soundbar stereo con illuminazione RGB

Connessione Bluetooth per smartphone, tablet, ecc.

per smartphone, tablet, ecc. Controllo rotante per la regolazione del volume e l’accensione/spegnimento della soundbar

Presa per cuffie e microfono sul pannello frontale

Potenza di uscita (RMS): 2 × 3 W, 12 W di picco

Cassa degli altoparlanti: 2 × unità driver, 2 × radiatore passivo

Unità driver: 2 × 2′′ (5 cm)

Frequenza: 120 Hz – 18 KHz

Impedenza: 4 Ω

Connessione: 2 × connettore jack da 3,5 mm, connettore USB-A, Bluetooth

Lunghezza cavo USB/jack: 1,35 m

Dimensioni: 420 × 64 × 70 mm (L × P × A)

Peso: 640 g

Disponibilità

La GRAVITY RGB Stereo Soundbar è disponibile da subito al prezzo di 39,99 € (MSRP).

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova soundbar RGB di casa Speedlink ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).