In arrivo il nuovo Creative MUVO Go: l’altoparlante portatile potente, versatile e con la tecnologia Bluetooth 5.3

Creative è leader mondiale nei prodotti per l’intrattenimento digitale. Famosa per le sue schede audio Sound Blaster e per aver guidato la rivoluzione multimediale, che ha creato una base di 400 milioni di utenti. Creative guida l’intrattenimento digitale con soluzioni audio all’avanguardia che includono altoparlanti wireless di qualità superiore, cuffie wireless, potenti amplificatori digitali di livello audiofilo e sistemi home-theatre di nuova generazione. Rivolgendosi alla nuova generazione mobile in rete e collegando i mondi del computer, degli smartphone e dei tablet, Creative continua a reinventare il Sound Blaster. Con l’innovativa serie Sound Blaster Roar e la classe di prodotti USB-audio come il Sound Blaster X7.

Dettagli sul nuovo Creative MUVO Go

Creative Technology (qui per maggiori info sull’azienda) annuncia oggi il nuovo MUVO Go, l’ultima aggiunta alla lunga e famosa serie di altoparlanti portatili MUVO. Dotato di prestazioni audio corpose, solida connettività wireless e lunga durata della batteria in un involucro impermeabile e portatile. MUVO Go è pronto per essere uno dei prodotti preferiti per chi cerca la giusta colonna sonora per le proprie avventure.

Creative MUVO Go esemplifica la libertà wireless con una forma sottile ed elegante portabilità.

Creative MUVO Go è stato realizzato per durare. Impermeabile, certificato IPX7 e con una durata della batteria fino a 18 ore per carica. Muvo Go è davvero il compagno audio ideale per lunghe escursioni in montagna o feste in piscina e ovunque ci sia divertimento. Sottile e leggero con un peso di 570 g, Creative MUVO Go possiede tutte le caratteristiche ideali in termini di portabilità. Grazie all’attacco per il cordino, è facile da afferrare per coloro che vanno in bicicletta o da appendere agli zaini. Con l’ultimo Bluetooth 5.3, saranno possibili accoppiamenti veloci e sicuri con altri dispositivi, e si può beneficiare anche di una connessione wireless forte e stabile.

Grandi prestazioni

Il nuovo altoparlante portatile di casa Creative ha prestazioni d’eccellenza! Grazie alla sua straordinaria combinazione di due driver al neodimio full-range e radiatori per bassi passivi che producono 20 W di potenza e fino a 40 W di potenza di picco. Gli utenti con orecchie più esigenti possono addirittura accoppiare due unità insieme tramite Wireless Stereo Link per un suono ancora più potente e performante. Inoltre, il design a forma di bottiglia offre un’elevata versatilità sia in posizione verticale (risparmio di spazio, molto utile per i tavoli disordinati delle feste) sia quando è appoggiato in piano. Creative MUVO Go offre un audio chiaro, ben bilanciato e che riempie l’ambiente.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Creative MUVO Go ha un prezzo di € 79,99 ed è disponibile nei colori Midnight Black, Pine Green e Cloud Blue su Creative.com. Per ulteriori informazioni, visitare il sito di Creative.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo altoparlante portatile di casa Creative ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).