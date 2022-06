Signature MK650 e MX Keys Mini: novità Logitech for Business

Logitech Signature MK650 e MX Keys Mini for Business sono le novità di casa Logitech. Offrono una migliore esperienza per i dipendenti e massima qualità per l’IT

La Logitech (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha presentato oggi due nuove combinazioni mouse-tastiera aziendali. Precisamente sono la MX Keys Mini Combo for Business e la Signature MK650 Combo for Business. Queste, sono ideate e progettate per migliorare l’esperienza e la produttività dei dipendenti di un’azienda. Le nuove combinazioni includono la sicurezza wireless Logi Bolt, progettata per le aziende per garantire la tranquillità dell’IT. Hanno una solida connettività anche in ambienti wireless congestionati. Sono inoltre compatibili con il software Logi Options+ recentemente rilasciato. Esse, inoltre, garantiscono una facile personalizzazione del prodotto e preimpostazioni basate sull’applicazione, per ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare l’efficienza.

Dichiarazioni sulle nuove Signature MK650 e MX Keys Mini

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni sulle nuove Logitech Signature MK650 e MX Keys Mini for Business.

Queste nuove combinazioni di mouse e tastiera, progettate per soddisfare le diverse esigenze aziendali e dei dipendenti, ampliano il nostro portafoglio di prodotti aziendali,

ha affermato Joseph Mingori, vicepresidente e direttore generale di B2B per la creatività e la produttività di Logitech. Aggiungendo che

Con questo nuovo approccio, chiamato The New Logic of Work, riconosciamo che il modello unico non è più praticabile e tutti dovrebbero avere i dispositivi che meglio si adattano al proprio stile di lavoro per un’esperienza ideale sul posto di lavoro.

La nova linea Signature le aziende

La nostra linea di prodotti Signature per le aziende offre notevoli miglioramenti delle funzionalità rispetto ai mouse e alle tastiere comunemente utilizzati. Questi forniscono il comfort e gli aggiornamenti di produttività che ogni dipendente merita. Disponibile in grafite e bianco sporco, la tastiera del combo ha un morbido poggia-polsi integrato. Le impugnature laterali in gomma sagomate del mouse offrono un comfort che dura tutto il giorno.

Le nuove scorciatoie per la produttività con un solo tasto della tastiera e la digitazione Perfect Stroke aiutano ad aumentare l’efficienza, migliorando al contempo l’esperienza dei dipendenti. Il mouse è dotato della tecnologia Silent Click, che riduce il rumore del clic del 90%. Inoltre possiede anche la tecnologia SmartWheel per uno scorrimento ultra veloce e precisione riga per riga.

MX Keys Mini Combo per le aziende

Per i dipendenti con flussi di lavoro più avanzati, MX Keys Mini Combo for Business racchiude prestazioni e versatilità in un design minimalista che apre più spazio sulla scrivania e migliora la produttività. Disponibile in grafite, la combinazione ad alte prestazioni include il mouse portatile MX Anywhere 3 for Business e la potente e compatta tastiera MX Keys Mini for Business. La combinazione plug-and-play ricaricabile è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, facilitando l’implementazione e la gestione.

La tastiera offre un’esperienza di digitazione fluida con un’ottima risposta tattile. I tasti retroilluminati brillano con una gestione più intelligente dell’alimentazione, regolando automaticamente la luminosità per preservare la durata della batteria. Il mouse segue quasi tutte le superfici, incluso il vetro, e la rotellina MagSpeed ​​offre agli utenti uno scorrimento più rapido e preciso, fino al pixel.

Opzioni Logi+ e Logi Bolt

Intuitiva e facile da usare, Logi Options+ è un’applicazione software che consente personalizzazioni dei dispositivi. Ad esempio la designazione di azioni dei tasti e dei pulsanti laterali, preimpostazioni specifiche per app, attivazione della dettatura e navigazione tra più computer con mouse abilitati Flow per ottimizzare il flusso di lavoro. Options+ è distribuibile in massa, inclusa la possibilità per l’IT di installare e configurare silenziosamente determinati parametri dell’app per soddisfare i requisiti aziendali.

Logi Bolt è il protocollo di connettività wireless di nuova generazione di Logitech. Si basa sulla tecnologia wireless Bluetooth Low Energy. Logi Bolt include molteplici misure di sicurezza progettate per offrire tranquillità all’IT riducendo al minimo i rischi di vulnerabilità aziendale sia in ufficio che in remoto. Fornisce inoltre una solida connettività anche in ambienti wireless congestionati. Ed è progettato con la modalità di sicurezza Bluetooth 1, livello 4, nota anche come Secure Connections Only Mode, che è conforme ai Federal Information Processing Standards (FIPS).

Sostenibilità

Le nuove combinazioni Logitech for Business includono imballaggi in carta riciclabile provenienti da foreste certificate FSC e altre fonti controllate. Inoltre, tutti i prodotti Logitech sono certificati carbon neutral. Quando acquisti un prodotto Logitech, l’impronta di carbonio di quel prodotto è stata ridotta a zero. Così da supportare la silvicoltura, le energie rinnovabili e la riduzione dell’emissioni di carbonio.

Inoltre, una parte delle parti in plastica utilizzate nella Signature MK650 Combo sono realizzate in plastica riciclata post-consumo (PCR). 21% per il bianco sporco e 28% per la tastiera grafite K650 e 26% per il bianco sporco e il 64% per il mouse M650 in grafite.

MX Keys Mini Combo e Signature MK650 Combo saranno disponibili sul mercato ad Agosto 2022.

MX Keys Mini Combo e Signature MK650 Combo saranno disponibili sul mercato ad Agosto 2022.