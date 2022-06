Visual Studio 2022 17.3 Preview 2: in anteprima su Arm

Visual Studio 2022 17.3 Preview 2 è la prima grande versione di Visual Studio nata su Arm

Microsoft (per maggiori informazioni clicca qui) ha annunciato il lancio di Visual Studio 2022 17.3 Preview 2, che è ora disponibile e funge da applicazione Arm64 su Windows 11. La prima versione in assoluto di Visual Studio disponibile per i dispositivi Arm aiuterà gli utenti nella creazione e nel debug di app Arm64 in modo nativo su processori basati su Arm.

Dichiarazioni sul nuovo Visual Studio 2022 17.3 Preview 2

Di seguito sono riportate delle dichiarazioni inerenti al nuovo Visual Studio 2022.

Il nostro obiettivo principale con questa anteprima è introdurre e stabilizzare i carichi di lavoro più popolari utilizzati dagli sviluppatori che creano app che girano su Arm64. Inoltre vogliamo raccogliere feedback dalla community. In questo modo possono aiutarci a dare la priorità alle esperienze aggiuntive e carichi di lavoro, mentre lavoriamo verso la disponibilità generale (GA) entro la fine dell’anno,

Ha affermato Mark Downie in un post.

Dettagli

Questa versione dipende meno dall’emulazione x64. Tuttavia, le capacità dell’emulatore sono state migliorate con l’obiettivo di fornire agli sviluppatori un’esperienza utente di altissimo livello. Questo perché saranno supportati da strumenti eseguiti in modo nativo su Arm64. La nuova versione presentata, possiede i seguenti carichi di lavoro abilitati:

Sviluppo desktop con C++ (per progetti basati su MSBuild)

(per progetti basati su MSBuild) Sviluppo desktop . NET (WinForms, WPF) utilizzando sia .NET Framework che .NET moderno.

(WinForms, WPF) utilizzando sia .NET Framework che .NET moderno. NET e sviluppo Web

All’inizio di questo mese, durante la Build 2022, Microsoft ha annunciato un nuovo dispositivo desktop Arm64 denominato Project Volterra. questo, è nato e specificamente progettato per soddisfare le esigenze degli sviluppatori. Visual Studio ora si unirà a Windows, .NET e C++ con l’obiettivo di creare una toolchain per sviluppatori Arm64 efficace ed efficiente.

Novità con i prossimi aggiornamenti

Con questa particolare versione, Microsoft estende il supporto a .NET Framework sotto forma di runtime .NET Framework 4.8.1 e SDK. Questo sarà disponibile per impostazione predefinita nel prossimo aggiornamento principale per Windows 11. L’anteprima supporta Windows Moduli, WPF e app Web, ma sono in corso piani per espandere ulteriormente la sua portata a Windows App SDK, .NET MAUI e UWP (Universal Windows Platform) in futuro.

Scarica l'anteprima qui, fornita con un unico programma di installazione che rileverà l'architettura del tuo dispositivo e scaricherà automaticamente la versione che fa per te.

