Moto G62 5G G42: la nuova generazione di smartphone

Motorola annuncia due nuovi smartphone della serie g, il moto g62 5G e il moto g42. Vediamo assieme le peculiarità di questi nuovi device

La nuova generazione della famiglia moto g continua ad allargarsi e offre tecnologia sempre più smart a tutti con l’arrivo di moto g62 5G e moto g42, i nuovi smartphone firmati Motorola. Entrambi i dispositivi sono pensati per l’intrattenimento grazie a display di elevata qualità, l’esperienza sonora spaziale di Dolby Atmos, funzionalità avanzate della fotocamera e una batteria in grado di tenere il passo tutto il giorno.

Suoni e dettagli alla massima definizione con moto g62 5G

moto g62 5G dispone di un display Full HD+ da 6,5” che può essere maneggiato con facilità grazie al suo design, perfetto per stare comodamente nel palmo della mano. Il refresh rate da 120Hz permette, inoltre, di scorrere i contenuti in modo fluido e chiaro, passando da un’applicazione all’altra, durante il gameplay o visitando un sito web.

Grazie agli altoparlanti stereo, l’audio spaziale Dolby Atmos consente di immergersi totalmente nell’intrattenimento e godersi musica, film e tanto altro come mai prima d’ora. I due speaker assicurano un flusso più avvolgente del suono con bassi migliori e voci pulite, creando un audio multidimensionale unico con profondità, chiarezza e dettaglio maggiori.

Il device permette di scattare foto più nitide in condizioni di scarsa illuminazione con la fotocamera principale da 50MP, epici scatti a campo allargato sfruttando l’obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, nonché ritratti professionali e primi piani dettagliati grazie alla fotocamera dedicata Macro Vision da 2MP, per dare libero sfogo all’ispirazione, sempre e ovunque. moto g62 5G consente, inoltre, di registrare video da due diverse prospettive contemporaneamente con la modalità Dual Capture, per dare una marcia in più agli appassionati di vlogging. Il nuovo dispositivo è dotato anche di una ‘selfie camera’ da 16MP con Face Beauty Video integrato, per risultati impeccabili.

moto g62 5G è basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 480+ 5G che assicura prestazioni rapide e reattive, che si tratti di scaricare un film, catturare l’istantanea perfetta o dare uno sguardo ai canali social. Il device è, inoltre, dotato di una batteria da 5.000mAh, grazie alla quale ci si può dimenticare di dover effettuare una ricarica nel corso della giornata.

Goditi un incredibile display OLED con moto g42

Con moto g42 è possibile vivere esperienze in stile cinematografico ovunque. Il display OLED da 6,4″ illumina ogni pixel singolarmente, garantendo il massimo contrasto per un’accuratezza realistica che si traduce in neri più puri, dettagli più ricchi e colori più brillanti.

Anche la qualità del suono sale di livello con moto g42: i due altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos si combinano per offrire un’esperienza di ascolto che supera il surround tradizionale.

Per stare al passo con i ritmi del quotidiano, moto g42 si affida alla piattaforma mobile Snapdragon 680, che offre un miglioramento delle prestazioni complessive della batteria di oltre il 20% rispetto alla piattaforma di precedente generazione. Si può andare al massimo tutto il giorno senza preoccupazioni con la batteria da 5000mAh, mentre grazie alla funzionalità TurboPower è possibile ricaricare il dispositivo e ottenere ore di energia in pochi minuti.

Per creare contenuti coinvolgenti, basta mettere alla prova il sistema con tripla fotocamera. Qualunque sia il momento, c’è una lente pronta a catturarlo. Quella principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel assicura scatti vivaci in qualsiasi condizione di luce, mentre il sensore avanzato da 8MP è dotato di un obiettivo grandangolare da 118º che consente di inserire nell’inquadratura un numero di pixel 4 volte superiore rispetto a un obiettivo standard da 78º. La fotocamera dedicata Macro Vision porta, infine, a soli 3cm dal soggetto.

Per scatti ancora più di qualità, il sensore di profondità opera con la fotocamera principale per sfocare automaticamente lo sfondo e ottenere ritratti in stile professionale. La modalità Visione Notturna, disponibile sia per la fotocamera posteriore che per quella dedicata ai selfie, garantisce, infine, una nitidezza straordinaria a qualsiasi ora del giorno.

Moto G62 5G G42: software e sicurezza sempre aggiornati

moto g62 5G e moto g42 sono basati entrambi sull’ultima versione di Android 12 che garantisce un’esperienza personalizzabile, più sicura e semplificata. La dashboard della privacy sui dispositivi supporta gli utenti mostrando quali app hanno utilizzato determinate funzionalità.

Motorola si impegna a sviluppare modi esclusivi per rendere l’esperienza mobile più intuitiva e completamente personalizzata. Con My UX, permette di personalizzare il telefono per adattarlo ad ogni esigenza e stile, mentre grazie ai ‘Gesti’, semplici azioni rendono più facili le interazioni quotidiane. E con Moto Gametime è possibile rendere i giochi più coinvolgenti, bloccando le interruzioni e utilizzando app e strumenti che migliorano il gameplay, oppure personalizzare l’esperienza di ascolto con Dolby Atmos.

Moto G62 5G G42: disponibilità

moto g62 5G sarà disponibile nelle prossime settimane nei colori Midnight Gray e Frosted Blue al prezzo di 299,90€ nella variante di memoria 4/128GB. Mentre moto g42 sarà disponibile nelle prossime settimane nei colori Atlantic Green e Metallic Rosé al prezzo di 259,90€ nella variante di memoria 4/128GB.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone di Motorola? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.