Seagate celebra lo Star Wars Day con l’introduzione di tre Hard Disk da collezione ispirati a Boba Fett, Grogu e The Mandalorian

Oggi Seagate celebra lo Star Wars Day con l’introduzione di tre Hard Disk da collezione ispirati a Boba Fett, Grogu e The Mandalorian. Lanciate in occasione delle festività dei fan, con la famosa citazione di Star Wars: “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te), queste novità nella linea di dispositivi di memorizzazione in edizione speciale consegnano un pezzo tangibile della galassia nelle mani di collezionisti e appassionati di tecnologia.

Racconta Jeff Fochtman, vicepresidente senior delle attività commerciali e di marketing di Seagate Technology

Siamo entusiasti di annunciare il lancio degli ultimi prodotti nati dalla nostra costante collaborazione con Lucasfilm, che regala tre nuovi ed iconici design ai gamer ed ai fan di Star Wars. Dai design alle funzionalità delle unità, questi device portano forza alle postazioni da gaming degli appassionati di Star Wars

Seagate: presentate le nuove unità esterne da collezione dedicate a Star Wars

Aggiungendosi alla famiglia delle unità Beskar Ingot Drive di Star Wars, gli Hard Disk FireCuda Special Edition sono disponibili con tre estetiche esclusive che rappresentano ciascuna un personaggio leggendario: il carismatico aspetto del cacciatore di taglie Boba Fett, il gioioso aspetto di Grogu e l’onorevole e incredibile perseveranza dell’eroe di The Mandalorian.

Le unità sono dotate di illuminazione a LED RGB personalizzabile1 e ciascun design è dotato di una luce caratteristica personalizzata predefinita senza bisogno di configurazione: un rosso lampeggiante per Boba Fett, un blu brillante per Grogu e un blu audace per The Mandalorian. Grazie alle opzioni di illuminazione integrate e personalizzabili, tutte e tre le unità consentono ai gamer e agli appassionati di Star Wars di rendere omaggio, da casa, “a una galassia lontana lontana”.

Con una capacità di 2 TB, questi Hard Disk Esterni FireCuda funzionano con PC, Mac, PlayStation e Xbox, consentendo agli appassionati di tecnologia di accumulare e memorizzare contenuti multimediali, file e giochi, indipendentemente dal sistema operativo. Progettate con connessione USB 3.2 Gen 1 per la compatibilità universale e velocità di trasferimento rapide con alimentazione tramite bus USB, queste unità leggere sono la soluzione perfetta per i fan di Star Wars alla ricerca di una soluzione di memorizzazione accattivante mentre sono in viaggio. Questi device in edizione speciale includono la garanzia limitata di due anni di Seagate e tre anni di servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati, offrendo agli utenti tutta la tranquillità per vivere qualsiasi avventura.

Le nuove unità da collezione sono disponibili per l’acquisto da maggio e consentono ai fan di creare la propria galassia completa di giochi di Star Wars a seguito della celebrazione del 4 maggio, lo Star Wars Day. Ciascuna unità è disponibile al prezzo di 129,99 € (2 TB). Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.