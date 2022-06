Scheda grafica NVIDIA RTX 40: limiti di potenza

E voi cosa ne pensate di questa nuova scheda grafica NVIDIA RTX 40 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Fare la differenza tra un power limit e un TGP è essenziale. Mentre la potenza grafica totale è ciò a cui NVIDIA valuta le sue GPU per funzionare, il limite di potenza rappresenta la quantità di potenza che può essere applicata dai partner della scheda e dai tentativi di overclocking. Non è necessariamente tradotto in TGP, il che significa che i valori TGP finali dovrebbero essere significativamente più bassi.

Le nuove GPU della serie RTX 40 presenteranno alcune SKU iniziali: AD102, AD103, AD104 e AD106. Sarà disponibile anche ogni SKU, eccetto il top AD102. La prima della linea, AD102, è la SKU più assetata di energia con un limite di potenza massimo di 800 Watt . Ciò richiederà più connettori di alimentazione e una soluzione di raffreddamento molto robusta per mantenerlo in funzione. Scendendo lo stack, abbiamo una SKU AD103 limitata a 450 Watt su desktop e 175 Watt su dispositivi mobili. Il chip AD104 è limitato a 400 Watt su desktop, mentre la versione mobile è ancora a 175 Watt . Inoltre, la SKU AD106 è limitata a 260 Watt su desktop e 140 Watt su dispositivi mobili.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)