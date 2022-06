Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriva su Disney+

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è disponibile su Disney+: è possibile rivivere il secondo capitolo delle avventure dello stregone in streaming

Dopo essere uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 4 maggio, Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriva anche su Disney+. A partire da oggi, mercoledì 22 giugno, sarà dunque possibile rivivere questo secondo capitolo delle gesta dello stregone di casa Marvel comodamente da casa. Il film è disponibile per tutti gli abbonati a Disney+: l’occasione perfetta sia per chi non è riuscito a vederlo al cinema e vuole recuperarlo che per chi attendeva il momento propizio per un rewatch della pellicola.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la trama e il cast

Per l’occasione, ripercorriamo brevemente la trama del film. Ritroviamo lo stregone dopo ciò che è successo in Spiderman: No Way Home, dove Strange ha salvato il multiverso insieme al sacrificio di Peter Parker. Ora però lo stregone si trova a dover fare i conti delle conseguenze di ciò che ha vissuto e conoscerà meglio i segreti e i misteri del multiverso, il grande tema che piano piano si sta affacciando nell’universo narrativo della Marvel.

Il film affronta però anche le conseguenze di ciò che è accaduto a Wanda Maximoff nella serie Wandavision, disponibile anche questa su Disney+. Wanda è letteralmente distrutta dopo la perdita della sua realtà illusoria ed è determinata a riconquistarla, a costo di compiere gesta estreme. La trasformazione in Scarlet Witch porterà la donna a scontrarsi con lo stregone.

Nella pellicola dunque ritroviamo molti volti noti dell’universo Marvel, da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen nei panni del Doctor Strange e Scarlet Witch, a Benedict Wong e Rachel McAdams come Wong e Christine Palmer. Tra le new entry troviamo invece Xochitl Gomez che interpreta la giovane America Chavez.

Il futuro del multiverso Marvel

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è un film essenziale per capire il futuro dell’universo Marvel. O meglio, del multiverso. Questo è il tema portante di questa nuova fase, introdotto dalla serie Loki e approfondito prima in Spiderman: No Way Home e ora in questo secondo capitolo della saga di Doctor Strange. In futuro vedremo questo tema emergere con sempre più importanza e impareremo a conoscere meglio i misteri del multiverso, ma intanto vediamo quali sono i prossimi appuntamenti in calendario per la Marvel.

A brevissimo, il 6 luglio 2022, farà il suo esordio nelle sale cinematografiche Thor Love and Thunder, mentre il calendario dei film dell’MCU del 2022 si esaurisce col secondo capitolo di Black Panther a novembre. Per ciò che riguarda le serie tv, sta andando in onda in queste settimane la prima stagione di Ms Marvel, mentre il 17 agosto sarà il turno di She-Hulk Attorney At Law. A seguire ci sarà Secret Invasion, serie in cui ritroveremo Nick Fury, ma la data ufficiale d’uscita ancora non è stata rivelata.

