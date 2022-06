Speedlink: presenta la nuova sedia da gaming REGYS RGB

Speedlink presenta la nuova sedia da gioco REGYS RGB, con la sua illuminazione RGB, la REGYS è un elemento di spicco in qualsiasi configurazione

La nuova sedia da gaming REGYS RGB di Speedlink è la base per missioni, battaglie e incarichi virtuali. Può essere regolata in base alle esigenze individuali e attira tutti gli sguardi con la sua illuminazione multicolore, la rendono un vero trono per tutti i re e le regine del gaming.

Sedia da gaming REGYS RGB: dettagli tecnici

Sedia ottimizzata per il gioco su PC con illuminazione RGB

300 modalità di illuminazione

Seduta regolabile in altezza in modo continuo: 45-53 cm

Rivestimenti traspiranti e imbottitura in schiuma

Schienale con angolo di inclinazione regolabile (90-165°)

Sedile con angolo di inclinazione regolabile (0-15°)

Meccanismo a dondolo continuo con resistenza regolabile

2 cuscini rimovibili per il supporto cervicale e lombare

Ruotabile a 360° per una perfetta visione d’insieme

Scomparto per il powerbank

Connessione di alimentazione: USB-A

Lunghezza del cavo di alimentazione: 0,65 cm

Telecomando per il controllo dell’illuminazione

5 rulli doppi con diametro di 60 mm

Base in nylon

Dimensioni del sedile: 39 × 48 cm (L x L)

Altezza schienale: 82 cm

Dimensioni complessive: 69 × 60-130 × 128-136 cm (L × P × A)

Peso: 17,2 kg

Materiale di alta qualità e durevole

Il REGYS regolabile in altezza con sedile e schienale inclinabili, possono essere impostate senza sforzo nella posizione desiderata.

Assicurando ore di divertimento con il massimo comfort. Inoltre, due cuscini morbidi e rimovibili e i braccioli regolabili aiutano a sentirsi bene con tutto il corpo. Per completare l’esperienza di seduta, la poltrona è stata realizzata con materiali di alta qualità e resistenti. Sia il tessuto e la schiuma dell’imbottitura assicurano sempre una sensazione di comfort a diverse temperature.

L’illuminazione giusta per ogni situazione

Per dare vita alla sala da gioco anche dal punto di vista visivo, l’illuminazione RGB può essere regolata tramite un telecomando. Sono disponibili 300 diverse modalità tra cui scegliere e forniscono l’atmosfera ideale. Inoltre, la sedia è dotata di uno scomparto per un power bank, al quale può essere collegato.

Disponibilità e prezzo

Lo sedia da gaming RGB REGYS è ora disponibile al prezzo di 299,99€, acquistabile direttamente sul sito internet dedicato. Cosa ne pensate di questa nuova sedia da gaming di Speedlink? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.