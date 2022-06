IMG RTXM-2200: Imagination lancia la sua prima CPU RISC-V embedded

Imagination lancia IMG RTXM-2200, la sua prima CPU RISC-V embedded in tempo reale

Imagination Technologies (qui per maggiori informazioni sull’azienda) annuncia IMG RTXM-2200, la sua prima CPU RISC-V embedded in tempo reale. Una soluzione embedded a 32 bit altamente scalabile. Ricca di funzionalità, con un design flessibile per un’ampia gamma di dispositivi ad alto volume. IMG RTXM-2200 è uno dei primi core commerciali della famiglia di CPU Catapult di Imagination, precedentemente annunciato a Dicembre 2021.

Accelerando l’espansione della sua offerta RISC-V, IMG RTXM-2200 di Imagination può essere integrato in SoC complessi per una gamma di applicazioni. Tra cui soluzioni di rete, gestione dei pacchetti, controller di archiviazione e gestione dei sensori per telecamere AI e misurazione intelligente. Insieme alla GPU leader di mercato e all’IP dell’acceleratore AI, i nuovi core CPU di Imagination offrono ai clienti l’accesso a soluzioni eterogenee innovative.

Dettagli tecnici sul nuovo IMG RTXM-2200

Questo core integrato in tempo reale offre fino a 128 KB di memorie strettamente accoppiate (sia istruzioni che dati). Così da ottenere una risposta deterministica e dimensioni della cache di livello 1 fino a 128 KB per prestazioni affidabili. La nuova CPU offre una gamma di formati a virgola mobile inclusi single-precision e bfloat16. Quest’ultimo consente ai produttori di implementare applicazioni di intelligenza artificiale attraverso questo core senza la necessità di un chip aggiuntivo. Ciò riduce l’area del silicio, per un design ottimizzato e conveniente nelle telecamere AI e nelle applicazioni di misurazione intelligente.

Dichiarazioni

Di seguito sono riportati i primi commenti sul nuovo IMG RTXM-2200. Chris Porthouse, Chief Product Officer, Imag128 KBon, afferma:

Siamo entusiasti di annunciare IMG RTXM-2200, la nostra prima CPU RISC-V in tempo reale, che è alla base del nostro continuo impegno nel guidare la crescita dell’ecosistema RISC-V. Imagination now ha un portafoglio unico e ampio di IP di calcolo, tra cui GPU, acceleratori di intelligenza artificiale e ora CPU, progettati per questa architettura innovativa.

Calista Redmond, CEO di RISC-V International, afferma:

RISC-V International è entusiasta di vedere Imagination mantenere il suo slancio lanciando il suo primo processore in tempo reale embedded a 32 bit con licenza. Dall’annuncio del suo ingresso nel RISC-V Mercato IP delle CPU. Ciò sottolinea l’espansione dell’architettura RISC-V poiché gli sviluppatori sfruttano questa tecnologia flessibile per soddisfare le molteplici esigenze del mercato. Siamo lieti di vedere l’impegno di Imagination nel guidare la crescita dell’ecosistema con la fornitura del suo SDK e il supporto di -sistemi operativi di origine.

James Hodgson, Principal Analyst, ABI Research, afferma:

Le case automobilistiche cercano di sfruttare la potenziale innovazione e i vantaggi del time to market di RISC-V. Hanno bisogno di un partner IP che soddisfi i severi requisiti di alimentazione e sicurezza del settore verticale. Con il lancio di IMG RTXM-2200, Imagination getta le basi per le future CPU RISC-V automobilistiche per questo mercato. Completando il suo portafoglio di GPU e IP di accelerazione AI. Ciò posiziona Imagination bene per sostenere il calcolo eterogeneo che si rivelerà essenziale per soddisfare le ambizioni di infotainment connesso e veicoli autonomi dell’industria automobilistica in futuro.

Steve Leibson, Principal Analyst, TIRIAS Research, afferma:

È fantastico vedere un provider IP affermato come Imagination saltare e dare ancora più slancio al carro di RISC-V. Con un’enfasi iniziale sulle applicazioni embedded in tempo reale. Il primo core RISC-V commerciale dell’azienda nella famiglia Catapult, dovrebbe attirare i team di progettazione SoC che lavorano nell’IoT e in altri mercati embedded.

Tecnologie e software dell’IMG RTXM-2200

Sfruttando oltre 20 anni di esperienza di Imagination nella fornitura di soluzioni IP complesse, la nuova CPU è supportata dall’ecosistema RISC-V open standard in rapida espansione. Sistema che, continua a scuotere il settore delle CPU embedded attraverso la democratizzazione del calcolo, sbloccando tecnologie innovative e aperte sviluppo per le aziende a tutti i livelli. I core incorporati in tempo reale di Imagination sono dotati di un SDK software completo e di un pacchetto di strumenti al momento del lancio. Funzionano immediatamente su più piattaforme per aiutare a sviluppare e supportare l’ecosistema RISC-V.

Shreyas Derashri, VP di Compute, Imagination, ha dichiarato che:

Per oltre 20 anni Imagination ha creato GPU, acceleratore AI e CPU IP leader di mercato. Questo ci pone in una posizione unica in cui possiamo offrire ai nostri clienti un servizio solido e competitivo scelta quando si tratta di sviluppo di SoC di nuova generazione. La CPU RISC-V IMG RTXM-2200 riunisce anni di esperienza nella progettazione IP e supporto software completo per consentire un accesso immediato e facile per gli sviluppatori, migliorando ulteriormente la nostra offerta eterogenea.

IDE moderno e all’avanguardia

Catapult Studio Integrated Development Environment (IDE) è un IDE moderno e all’avanguardia. Basato sul codice di Visual Studio che fornisce un ambiente familiare che è meglio usare per sviluppatori e designer aggiornati. L’IDE. Funziona su Windows, Ubuntu, CentOS e macOS. Offre supporto Linux completo (inclusi bootloader di riferimento, kernel e filesystem) ed è compatibile con il software gem5. Sbloccando ambienti di simulazione per una maggiore potenza ed energia test di efficienza y.

La CPU IMG RTXM-2200 fa parte della soluzione di elaborazione eterogenea di Imagination, che offre hardware, software e supporto completo per il debug per Imagination IP. Va a complemento dei suoi core GPU, acceleratore AI ed Ethernet Packet Processor (EPP) leader di mercato.

La CPU IMG RTXM-2200 fa parte della soluzione di elaborazione eterogenea di Imagination, che offre hardware, software e supporto completo per il debug per Imagination IP. Va a complemento dei suoi core GPU, acceleratore AI ed Ethernet Packet Processor (EPP) leader di mercato.