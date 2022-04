Marvel’s Guardians of the Galaxy: disponibile l’OST ufficiale di Knowhere

L’OST ufficiale di Knowhere di Marvel’s Guardians of the Galaxy è finalmente disponibile su tutte le maggiori piattaforme di musica in streaming

Finalmente gli appassionati di techno potranno ascoltare il soundsystem elettronico proveniente da Knowhere di Marvel’s Guardians of the Galaxy. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP Original Video Game Soundtrack presenta quattro brani influenzati dall’EDM che combinano pause, ritmi, voci fuori dal mondo e linee di basso sconvolgenti per rockeggiare su qualsiasi pista da ballo, in qualsiasi galassia. Inoltre, in risposta alle numerose richieste dei fan, l’EP contiene anche “The Huddle“, l’inno power up rock del gruppo, così come la musica influenzata dagli Spaghetti Western per la resa dei conti al karaoke con il famigerato contrabbandiere, Lipless.

Preparatevi a ballare grazie alle migliori canzoni di Marvel’s Guardians of the Galaxy

Uno dei luoghi preferiti dai fan, Knowhere è il vivace porto minerario con sede nella testa di un essere celestiale morto, ed è pieno di posti dove bere, giocare d’azzardo e riflettere. La nostra banda di disadattati visita Knowhere durante la sua avventura, offrendo ai giocatori un’esperienza indimenticabile e stravagante mentre esplorano questa famigerata destinazione. La musica è stata la chiave per far sentire viva Knowhere, con ogni destinazione visitabile dotata del proprio suono distintivo.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP Original Video Game OST riunisce questa musica e presenta sei brani fuori-dal-mondo, strani e meravigliosi, che traggono ispirazione dalla techno aliena, dall’industrial oscuro e inquietante, dal suono sintetizzato new age. Tutti i brani in primo piano sono composti, eseguiti e prodotti dal compositore candidato ai BAFTA e agli Ivor Novello, Richard Jacques, con l’EP bonus disponibile gratuitamente su tutte le principali piattaforme di streaming dall’8 aprile 2022. Qui di seguito potrete trovare la tracklist completa:

Bizarre Bazaar

Nice Try, Terran

Mantlo’s Bar

The Collectors Emporium

Showdown With Lipless

The Huddle

Marvel’s Guardians of the Galaxy è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.