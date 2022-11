Tactics Ogre Reborn è disponibile: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha annunciato l’arrivo ufficiale su tutti gli scaffali di Tactics Ogre Reborn, una riedizione del primo capitolo della serie di Square Enix, con un entusiasmante trailer di lancio

Che Square Enix sia al lavoro su titoli decisamente molto attesi dal grande pubblico è indiscutibile: basti semplicemente pensare a Final Fantasy XVI o l’imminente Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion. L’azienda ha anche però il magico potere di portare su schermo anche piccole perle con nomi meno altisonanti, come la serie di Voice of Cards o il recente Harvestella. Nella giornata di oggi, è stata proprio Square Enix ad annunciare, tramite comunicato stampa, l’arrivo di un’altra di queste perle: Tactics Ogre Reborn. Il GdR tattico è una riedizione dell’originale, uscito nel 1995, ed è arrivato su PS5, PS4, Nintendo Switch e Steam con la sua rielaborazione grafica in alta definizione, un sistema di combattimento aggiornato e grandi miglioramenti al comparto audio.

Tra i miglioramenti annoveriamo anche filmati completamente doppiati (in inglese e in giapponese), effetti sonori ricreati da zero e una soundtrack registrata nuovamente dal vivo e composta da Hitoshi Sakimoto. Tutti questi elementi contribuiscono a dare vita a una nuova esperienza che piacerà sia ai veterani di Tactics Ogre sia a una nuova generazione di videogiocatori. Ambientato nelle isole di Valeria, perle del mar Obero, Tactics Ogre Reborn narra di terre ed abitanti in eterna lotta per il controllo dei loro confini. A porre fine al conflitto è stato un uomo chiamato Dorgalua Oberyth, passato alla storia come “Dynast-Kink”, che si è adoperato per portare pace e prosperità per mezzo secolo. Dopo la sua morte, ovviamente, è arrivata la guerra civile tra le fazioni alla ricerca del potere. Il nostro protagonista è Denam Pavel, destinato a prendere decisioni molto difficili e che cambieranno le sorti del mondo. Vi lasciamo il trailer di lancio divulgato da Square Enix proprio qua sotto.

Tactics Ogre Reborn: vediamo insieme il trailer di lancio del GdR tattico di Square Enix!

La riedizione di Tactics Ogre Reborn è molto sofisticata e permetterà ai videogiocatori di immergersi completamente tra gli intrighi della narrazione. Prenderemo il controllo di un gruppo di unità sul campo di battaglia e useremo un sistema di combattimento a turni per agire in modo strategico e cambiare le sorti dello scontro. Nel corso dell’avventura potremo ingrandire il nostro party reclutando nuove unità, provare diverse classi, armi, magie e abilità e prendere decisioni importanti che cambieranno il corso degli eventi durante vari momenti della storia. Oltre all’edizione standard, disponibile sia in fisico sia in digitale, è disponibile un’edizione premium digitale su tutte le piattaforme (tranne Nintendo Switch) che contiene anche la colonna sonora originale di Tactics Ogre: Reborn.

