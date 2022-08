Roccat: ora disponibile il nuovo Kone XP Air Wireless

Quest’oggi la Roccat ha dichiarato che il suo nuovo mouse Roccat Kone XP Air Wireless RGB è ora disponibile sul mercato globale

ROCCAT, il pluripremiato marchio di periferiche di gioco per PC di Turtle Beach, ha annunciato oggi la disponibilità al dettaglio in tutto il mondo del suo nuovo mouse. Parliamo di Kone XP Air Wireless RGB Customizable Gaming Mouse con Rapid Charge Dock. Il Kone XP Air è la versione wireless del Kone XP, il culmine di 15 anni di ricerca e sviluppo per produrre un mouse da gioco multiuso leader del settore. La versione cablata del Kone XP non solo ha fatto parlare di sé per i suoi straordinari effetti RGB, ma ha anche impressionato per le sue prestazioni. La testata TechRadar.com ha assegnato al Kone XP cablato un punteggio di 4,5/5, affermando:

Il ROCCAT Kone XP è dotato degli elementi giusti che rendono un mouse da gioco eccellente: prestazioni veloci, elevata personalizzazione, ottima ergonomia.

Dettagli sul nuovo Roccat Kone XP Air Wireless RGB

Come la sua controparte cablata, il Kone XP Air è dotato di un’ergonomia meticolosamente perfezionata. Oltre l’aggiunta di molteplici pulsanti e di 29 funzioni assegnabili che lo rendono uno dei mouse da gioco wireless per PC più personalizzabili sul mercato. L’aggiunta di un elegante dock di ricarica rapida RGB abilitato AIMO, della tecnologia Stellar Wireless di ROCCAT e della connettività Bluetooth rendono il Kone XP Air ancora più versatile.

Infatti, il PCGamesN ha recensito il Kone XP Air con un punteggio di 9/10, definendolo:

Un ottimo mouse da gioco di qualità superiore che offre specifiche di tutto rispetto e un senso unico di abbagliamento RGB.

GamingTrend.com ha recensito il Kone XP Air e gli ha assegnato un punteggio di 100/100, dichiarando:

Prestazioni di alto livello senza alcun vincolo. Il Kone XP Air ha un aspetto elegante ed è così fluido. È il compagno perfetto per i giocatori ma anche per gli utenti quotidiani.

Il Kone XP Air è disponibile in nero o bianco artico ed è ora disponibile presso i rivenditori di tutto il mondo al prezzo MSRP di 169,99 dollari.

Un mix perfetto di design e tecnologia

Kone XP Air di ROCCAT è il perfetto connubio tra design e tecnologia. Proveniente da una lunga serie di iconici mouse da gioco, il Kone XP Air offre una straordinaria illuminazione RGB 3D. Oltre al preciso sensore ottico Owl-Eye 19K DPI di ROCCAT e ai velocissimi Titan Optical Switch.

Inoltre, c’è da dire che l’ergonomia sapientemente realizzata offre un comfort supremo per lunghe ore di gioco. Mentre i pulsanti multipli e la rotella 4D del Kone XP Air espandono le capacità del mouse fino a 29 funzioni programmabili grazie alla tecnologia Easy-Shift [+] di ROCCAT. Il guscio traslucido del Kone XP Air non solo offre una visione delle vivaci zone di illuminazione RGB, ma permette anche al mouse wireless di raggiungere un peso di soli 99 g.

Caratteristiche tecniche

Oltre alla nuova illuminazione AIMO RGB, il Kone XP Air vanta la tecnologia Stellar Wireless a 2,4 GHz incredibilmente affidabile di ROCCAT. Nonché la connettività Bluetooth che consente di abbinare il mouse a più dispositivi. Il cuore del Kone XP Air è il sensore ottico Owl-Eye 19K DPI di ROCCAT. Questo lo rende fluido e preciso, e gli permette di tracciare perfettamente ogni movimento a tutte le velocità, per i giocatori che vogliono sempre avere la meglio sulla concorrenza.

Inoltre, gli eccezionali piedini in PTFE trattati termicamente garantiscono uno scorrimento fluido. All’interno del Kone XP Air PC i giocatori troveranno alcuni degli interruttori più veloci disponibili: i Titan Optical Switches di ROCCAT. Gli interruttori ottici Titan, incredibilmente veloci, offrono una velocità di risposta senza precedenti e una durata incredibile, con un ciclo di vita di 100 milioni di clic.

Una super ricarica per sessioni di gioco illimitate

Il Kone XP Air viene fornito con un elegante dock di ricarica RGB abilitato AIMO. Il Kone XP Air fa parte dell’ecosistema AIMO che consente al mouse e al suo dock di ricarica di visualizzare fino a 16,8 milioni di colori. Consente anche di comunicare con altri prodotti abilitati AIMO, come la tastiera meccanica RGB Vulcan TKL, per garantire un’esperienza di illuminazione unica in tutte le configurazioni dei giocatori.

Inoltre, il dock di ricarica rapida di Kone XP Air offre fino a cinque ore di gioco con soli 10 minuti di carica. A piena carica, Kone XP Air garantisce fino a 100 ore di gioco. Per i giocatori che hanno dimenticato di ricaricare il mouse, il Kone XP Air viene fornito con il cavo PhantomFlex USB-C di ROCCAT.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo mouse Roccat Kone XP Air Wireless RGB ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).