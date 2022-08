Super Smash Bros Ultimate: guida ad arene e scenari (parte 7)

In questa settima parte della nostra guida vedremo ancora arene ed altri scenari provenienti da Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/for Wii U

Bentornati alla nostra guida approfondita ad arene e scenari, comprensiva di tecniche avanzate per Super Smash Bros. Ultimate. In questo episodio terminano i livelli provenienti da entrambe le versioni del quarto capitolo, compreso uno in cui appare un boss come nella Piana di Gaur. In appendice, vedremo un concetto di platforming che ha trovato posto anche in questa serie: parliamo infatti dei salti a muro. C’è indubbiamente parecchia carne al fuoco, forse persino più ora che abbiamo passato il giro di boa rispetto a prima, quindi non possiamo certo indugiare oltre!

Preambolo dell’appendice

Ecco cosa aspettarvi dalla guida alle arene e agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate. In ciascuno di questi dodici appuntamenti, vi parleremo di ogni scenario, delle sue origini, chi sono i lottatori che giocano in casa e, nel caso dei DLC, anche la disponibilità. Nessuno scenario, salvo i già citati contenuti scaricabili, necessita di essere sbloccato: è tutto disponibile già da inizio gioco. Ironicamente, potreste aver bisogno di sbloccare i personaggi storicamente associati a certi livelli, ma c’è una guida anche per questo. Inoltre, come per i lottatori, anche qui le immagini precedono la loro rispettiva sezione. Pronti?

Super Mario Maker – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Prima ancora di un port vero e proprio, a portare Super Mario Maker su 3DS è stata proprio una delle arene che vedremo oggi nella nostra guida agli scenari provenienti da Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/for Wii U. Il layout dell’arena cambia ogni volta: aspettatevi dunque sempre piattaforme solide, l’occasionale lava, e blocchi distruttibili che verranno rigenerati in seguito. L’aspetto dell’arena cambierà casualmente tra Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World e New Super Mario Bros. U.

Origine: Super Mario Maker

Super Mario Maker Stage rappresentativo di: Mario, Luigi, Peach, Bowser, Bowser Junior

Mario, Luigi, Peach, Bowser, Bowser Junior Storia: Uno dei più grandi lampi di genio della Grande N è stato quello di lasciare ai fan le “chiavi dell’auto” con un editor di livelli per il suo franchise di punta. Super Mario Maker è stato uno dei pochi titoli che ha avuto più successo con l’altrimenti fallimentare Wii U, motivo per cui Nintendo ha recuperato parte dei costi di sviluppo rilasciandone un port (castrato nell’online) su 3DS, più da usare come “taccuino” fuori casa che altro. Uno degli aspetti più richiesti dai fan sono stati i pendii, e i giocatori hanno notato subito la loro presenza in questo scenario. La feature è stata la prima a venire mostrata nel trailer di Super Mario Maker 2.

Suzaku Castle – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

In rappresentanza di Street Fighter, il team di Masahiro Sakurai ha optato per il castello orientale dove si combatte con/contro Ryu. Suzaku Castle, eccezion fatta per la sua versione Ω, si è preso delle libertà rispetto alla sua controparte originale con il layout. Nello specifico, abbiamo due piattaforme piccole a sinistra collegate da una scala a pioli ed altre due più grandi a destra, entrambe con walk-off. Ironicamente, nonostante la serie di provenienza l’arena è (prevedibilmente) bandita dai tornei.

Origine: Street Fighter II (più riedizioni)

Street Fighter II (più riedizioni) Stage rappresentativo di: Ryu, (per estensione) Ken

Ryu, (per estensione) Ken Storia: L’incarnazione al tramonto che vediamo qui viene dall’originale Street Fighter II: The World Warrior, ma altrimenti lo scenario “Japan stage” (nome originale) di solito è notturno. Il motivo lo si deve alla presenza della luna in cielo, che effettivamente ha più senso di notte. Ken non ha una vera e propria arena sua, molto probabilmente a causa della sua natura di Personaggio Eco.

Torre dell’orologio di Umbra – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Quando Bayonetta ha chiuso i DLC del quarto Smash, uno dei motivi di esultanza per lo youtuber esperto di picchiaduro Maximilian Dood e il suo compare Simmons è stato proprio la Torre dell’Orologio di Umbra. “È un’idea così bella per uno stage!” E infatti il layout è semplice, trattandosi di una sola piattaforma solida principale più altre attraversabili (e non) che appaiono sporadicamente ai lati, spostandosi. Tuttavia, la scure del bando ai tornei non ha risparmiato nemmeno questo scenario, complice uno sfondo troppo affollato.

Origine: Bayonetta

Bayonetta Stage rappresentativo di: Bayonetta

Bayonetta Storia: All’inizio del primo Bayonetta, l’eponima strega e l’amica Jeanne combattono un esercito di angeli (malevoli nell’universo dei giochi) a bordo del quadrante abbattuto dall’angelo Fortitudo. In questa arena è presente un easter egg: le lancette sono sincronizzate con l’orario interno della console.

Castello del Dr. Wily – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Rivelato in un trailer a ridosso di quello dell’Abitante, il Castello del Dr. Wily presenta un layout molto semplice da descrivere. Si tratta infatti di una sola piattaforma solida principale, più diverse altre mobili e attraversabili che scompaiono quando appare il boss. Quest’ultimo è il famigerato Yellow Devil, un ciclope robot giallo che attacca sia con un raggio laser sia scomponendosi per passare da un’estremità all’altra della piattaforma. Occorre colpirlo nell’occhio per stenderlo, generando un’esplosione che può travolgere anche gli avversari.

Origine: serie Mega Man

serie Mega Man Stage rappresentativo di: Mega Man

Mega Man Storia: In ogni gioco della sua serie, Mega Man sblocca il castello del dottor Albert Wily solo dopo aver sconfitto gli otto (sei nel primo capitolo) robot master dai quali acquisire i poteri necessari. Il design del castello sullo sfondo è quello di Mega Man 2, il cui tema musicale è tra i brani 8-bit più amati di sempre. Il logo “Dr. W” precede spesso (tranne in Mega Man 9 con “Dr. L”, in quanto il dottor Thomas Light è stato incastrato) la sala del boss, mentre qui adorna il pavimento della piattaforma. L’arena in Ultimate combina quella della versione 3DS (diurna) alla sua controparte Wii U, amalgamando due differenti layout delle piattaforme.

3D Land – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

La prima arena (originariamente) esclusiva alla versione 3DS del quarto Smash è 3D Land. Si tratta, come è avvenuto con il Regno Fungoso, di un livello da platformer in costante movimento, dove dovrete stare al passo con i vari pericoli. Vi sono quattro fasi: un livello a scorrimento laterale, una dove avanzerete in profondità tra le rupi, un’altra a scorrimento laterale tra i tubi in riva al mare e, infine, una a pelo d’acqua dove dovrete evitare i pilastri spinati (“rulli pungenti”) fino al tubo che vi riporterà all’inizio.

Origine: Super Mario 3D Land

Super Mario 3D Land Stage rappresentativo di: Mario, Luigi, Peach, Bowser

Mario, Luigi, Peach, Bowser Storia: Sebbene penalizzato da un’uscita solo dopo il taglio di prezzo di Nintendo 3DS, Super Mario 3D Land si è prefissato un obiettivo semplice: riproporre il gameplay dei Mario a scorrimento laterale con il level design “a corridoio” visto invece in Crash Bandicoot e il motore grafico di Super Mario Galaxy. Il risultato ha avuto un tale successo da generare il seguito Super Mario 3D World su Wii U (e Switch). Nella nostra recensione di quest’ultimo, lo abbiamo definito “la gioia di videogiocare”. L’arena riprende i livelli 1-1, 8-2, 4-1 e 6-1.

Arena Ferox – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Lo stage in cui il quarto Smash ha confermato Lucina e Daraen (e riconfermato Captain Falcon), Arena Ferox, è anche il primo scenario proveniente da un Fire Emblem specifico. L’arena, normalmente una sola piattaforma solida, alterna più layout possibili per le occasionali piattaforme attraversabili aggiuntive. State attenti, perché talvolta alcune delle piattaforme sono sorrette da muri invalicabili: gli avversari potrebbero approfittarne per mettervi all’angolo e guadagnarsi un aumento facile al vostro dannometro!

Origine: Fire Emblem Awakening

Fire Emblem Awakening Stage rappresentativo di: Lucina, Daraen, Chrom

Lucina, Daraen, Chrom Storia: Nella belligerante nazione di Regna Ferox è qui che vengono stabiliti i futuri sovrani. È sempre qui che Chrom, in rappresentanza della nativa Ylisse, incontra (e si scontra con) un misterioso avversario mascherato per la prima volta. Si fa chiamare Marth, ma in realtà compare in Smash solo tramite la provocazione di uno degli altri personaggi.

Balloon Fight – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Parlando della Cima avevamo promesso che avremmo descritto anche Balloon Fight, e oggi siamo qui per mantenere la parola data. Come in Mario Bros., i due walk-off al pianterreno sono interconnessi: è possibile finire KO solo in seguito ad attacchi avversari, rendendo dunque i due walk-off ancora meno rischiosi da usare per chi vuole giocare sporco. Per il resto, l’arena contiene anche tre piattaforme attraversabili, il respingente rotante di Melee e il pesce de La Cima, stavolta in versione 8-bit e sempre pronto a trascinare a fondo i combattenti.

Origine: Balloon Fight

Balloon Fight Stage rappresentativo di: nessuno in particolare (tecnicamente R.O.B. per l’era di provenienza)

nessuno in particolare (tecnicamente R.O.B. per l’era di provenienza) Storia: L’interconnessione tra i due confini dell’arena era parte integrante del Balloon Fight originale, dove lo scopo era quello di far scoppiare in aria i palloncini che tenevano a galla i nemici. Il gameplay di Balloon Fight in Smash è sopravvissuto con l’omonimo attacco speciale verso l’alto dell’Abitante. La musica della modalità infinita Balloon Trip ha da sempre rappresentato il gioco nel contesto dei vari Smash.

Dream Land GB – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Ricordiamo ancora l’infarto collettivo della community quando il post dell’allora attivo Miiverse ha mostrato Kirby e King Dedede in un Game Boy (8 agosto 2014). In seguito però si è scoperto che Dream Land GB è “solo” uno scenario errante all’interno di un gioco specifico. Il layout, pertanto, varia di continuo, ciclando tra diverse location del gioco di provenienza. La presenza dei walk-off è costante, per cui fate attenzione… a non proporre l’arena in un torneo!

Origine: Kirby’s Dream Land

Kirby’s Dream Land Stage rappresentativo di: Kirby, King Dedede

Kirby, King Dedede Storia: L’arena riprende fedelmente la primissima avventura di Kirby, nata senza salvataggi e con una curva di difficoltà molto morbida. In seguito il tutto sarebbe stato riproposto con il nome di Spring Breeze in Kirby Super Star/Kirby’s Fun Pak, per poi venire ribattezzato in italiano come Brezza Leggera in Kirby Super Star Ultra. Trattandosi di un’avventura facile da vivere “tutta d’un fiato”, è abbastanza facile riproporne le varie ambientazioni in un solo scontro. Giocando con un limite di tempo, il LED della batteria del Game Boy si spegnerà agli ultimi secondi.

Libera Mii – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Il layout di Libera Mii è molto semplice. Due piattaforme solide, una grande a sinistra e una piccola a destra, più una gabbia in alto sulla quale appollaiarsi (o da far oscillare colpendola). A rendere la cosa interessante (e improponibile nel competitivo), però, è il Re delle Tenebre, il boss dell’arena. Questo drago si diverte a migliorare e/o peggiorare le statistiche di un combattente a caso. Il Re si può sconfiggere, ma per mandarlo via senza troppe noie è sufficiente distruggere la gabbia.

Origine: Libera Mii II (Piazza Mii Streetpass)

Libera Mii II (Piazza Mii Streetpass) Stage rappresentativo di: Guerrieri Mii

Guerrieri Mii Storia: Libera Mii è uno dei minigiochi inclusi di default nella Piazza Mii Streetpass di Nintendo 3DS. In questo pseudo-gioco di ruolo, il giocatore deve avanzare di stanza in stanza fino a raggiungere un boss finale. I nemici si fanno via via più coriacei, ed occorre aver reclutato Mii di un colore specifico per sconfiggere i vari avversari. Il Re delle Tenebre è il boss finale di Libera Mii II, sbloccabile dopo aver concluso il primo Libera Mii.

Valle Gerudo – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Siccome la versione 3DS del quarto Smash ha ricavato i suoi scenari dai giochi portatili, viene da chiedersi cosa ci faccia qui un’arena presa da The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Vista la presenza ricorrente del suo tema musicale da Brawl in poi, però, con il remake per 3DS la Valle Gerudo era una scelta obbligata. L’arena presenta due walk-off, un ponte distruttibile al centro con due piattaforme attraversabili al di sotto, e altre piattaforme attraversabili ad ogni estremità del ponte. Di tanto in tanto, le streghe Koume e Kotake attaccheranno uno dei due lati dell’arena, bruciandoli o congelandoli a seconda dei casi.

Origine: The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Stage rappresentativo di: Link (secondo costume), Link Bambino, Ganondorf

Link (secondo costume), Link Bambino, Ganondorf Storia: Il territorio segreto delle nobili ladre, le Gerudo, è invalicabile dagli uomini. Queste guerriere abbandonano la loro terra solo per trovarsi un occasionale compagno, e danno alla luce un uomo solo una volta ogni cento anni. L’uomo in questione è destinato poi a divenire loro leader. Caso vuole che l’ultimo maschio nato tra loro sia Ganondorf…

Settimo approfondimento in appendice: Salti a muro

Visti gli elementi di platforming nella serie, non dovrebbe stupire che alcuni personaggi siano dotati di salti a muro. Non tutti sono in grado di padroneggiare questo autentico salvavita, ma se volete sperimentare senza troppi grattacapi vi consigliamo di saltare con X e/o Y. Tentare la sorte con lo scatto verso l’alto rischia solo di dimostrarsi controproducente. Se siete addosso a un muro, potete tentare di guadagnare un salto extra saltando nella direzione opposta. Funziona con Bayonetta, Byleth (↑+B), Captain Falcon, Cloud, Samus Oscura, Diddy Kong, Dr. Mario, Duo Duck Hunt, Falco, Fox, Greninja, Inkling, Joker, Little Mac, Lucario, Mario, Mega Man, Mewtwo, Lottatore Mii, Fuciliere Mii, Pac-Man, Pichu, Pikachu, Samus, Sheik, Sonic, Squirtle, Link Cartone, Abitante, Trainer di Wii Fit, Wolf, Link Bambino e Samus Tuta Zero.

