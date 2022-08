GIGABYTE presenta il nuovo AORUS Gen5 AIC

Quest’oggi GIGABYTE ha presentato il suo nuovo adattatore AORUS Gen5 AIC con 4 slot NVMe M.2 incorporate

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, quest’oggi ha annunciato l’adattatore AIC AORUS Gen5 con supporto PCIe 5.0. Si tratta di una scheda aggiuntiva a singolo slot, dotata di quattro slot NVMe M.2, che supporta un massimo di quattro SSD PCIe 5.0 con 16 TB di memoria.

Inoltre, configurando un array RAID, la larghezza di banda può aumentare fino a 60 GB/s per consentire il trasferimento di file di dati enormi in un attimo. Troviamo anche ben otto sensori di temperatura integrati e la ventola a doppio cuscinetto a sfera a controllo attivo della temperatura. Tutte queste componenti, dovrebbero riuscire a soddisfare gli utenti che desiderano un accesso ai dati di grande capacità, ultra-veloce e ultra-freddo.

Dichiarazioni in merito al nuovo GIGABYTE AORUS Gen5 AIC

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito al nuovo GIGABYTE AORUS Gen5 AIC.

Con la prossima piattaforma PCIe 5.0, l’archiviazione ad alta velocità potrà raggiungere una velocità di accesso superiore a 10 GB/s. Per gli utenti che cercano prestazioni più elevate, GIGABYTE AORUS Gen5 AIC apre la strada a prestazioni estreme costruendo un array di dischi,

ha dichiarato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotti di GIGABYTE Channel Solutions.Che ha poi proseguito le proprie dichiarazioni, aggiungendo che:

Integrando quattro slot PCIe 5.0, gli utenti possono scegliere diversi SSD NVMe M.2 con capacità e prestazioni personalizzate per ottenere la massima flessibilità. Inoltre, l’avanzato design termico impedisce il throttling termico durante il funzionamento ad alta velocità, rendendo GIGABYTE AORUS Gen5 AIC la scelta migliore per aumentare le prestazioni dello storage.

Dettagli

L’adattatore AORUS Gen5 AIC è dotato di un’armatura e di una piastra di base in alluminio spazzolato per un’avanzata dissipazione del calore, mantenendo un design elegante. L’elegante design a slot singolo migliora notevolmente la comodità di espansione senza preoccuparsi di interferenze con altri dispositivi PCIe. Oltre al design esterno, non bisogna tralasciare l’esclusivo design termico interno dell’adattatore AIC AORUS Gen5. Questo, infatti, è costituito da un dissipatore di calore di grandi dimensioni ottimizzato e da un pad termico a doppia faccia ad alta conduttività.

Questo design è in grado di dissipare efficacemente il calore generato dal funzionamento ad alta velocità delle unità SSD grazie all’ampio volume d’aria spostato dalla ventola a doppio cuscinetto a sfera da 5 cm. Inoltre, l’adattatore AORUS Gen5 AIC integra otto sensori termici. Fornendo così agli utenti un controllo in tempo reale delle temperature operative quando si utilizzano le applicazioni esclusive GIGABYTE AORUS Storage Manager e SSD Tool Box. Inoltre, il controllo intelligente e dinamico della velocità della ventola è in grado di regolare la velocità della ventola per garantire un funzionamento silenzioso e fresco.

Prestazioni ottimali garantite

Il design del controller PCIe 5.0 indipendente, abbinato a un esclusivo controller con stabilizzazione del segnale, assicura che ogni SSD operi con l‘effettiva larghezza di banda PCIe 5.0. Ciò per fornire e garantire sempre prestazioni stabili e ad alta velocità. L’adattatore AIC di AORUS Gen5 supporta l’interfaccia PCIe 5.0 ed è retrocompatibile con PCIe 4.0/3.0. Liberando così le prestazioni ottimali della piattaforma, indipendentemente dalla sua generazione.

Gli utenti possono inoltre aumentare le prestazioni del sistema fino a un massimo di 60 GB/s di banda configurando il RAID con un SSD NVMe M.2 aggiuntivo. La nuova generazione di schede madri GIGABYTE per Intel e AMD, Z690 o superiori, sono caratterizzate dal supporto PCIe 5.0. Oltre che da una bassa impedenza e da un design PCB di livello server, per aumentare le prestazioni dello storage PCIe livellando la larghezza di banda e liberando le prestazioni nascoste delle periferiche. Preparatevi a superare i limiti con l’adattatore AIC AORUS Gen5 e a godervi il viaggio di PCIe 5.0.

