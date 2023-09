BMW: ridefinita la produzione negli impianti iFACTORY tramite le soluzioni SAP

BMW e SAP S/4HANA, una partnership innovativa per rivoluzionare la produzione e ottimizzare la catena di fornitura. Vediamo i dettagli

SAP SE ha recentemente annunciato il successo dell’implementazione di SAP S/4HANA presso la BMW iFACTORY di Oxford, Regno Unito. Questo impianto MINI rappresenta il primo di una serie di stabilimenti del Gruppo BMW che si stanno trasferendo verso l’architettura cloud, grazie alle soluzioni specificamente progettate da SAP per l’industria automobilistica.

Vediamo come cambia la produzione negli impianti iFACTORY di BMW con le soluzioni SAP

Questo passaggio al cloud rappresenta una pietra miliare significativa nella strategia di produzione automobilistica del Gruppo BMW, con l’obiettivo di rivoluzionare il settore. La scelta di SAP S/4HANA e delle soluzioni SAP per la logistica della catena di approvvigionamento sottolinea l’impegno del Gruppo BMW per la digitalizzazione dei processi di produzione. Il tutto permette di stabilire nuovi standard tecnologici nell’industria automobilistica. Alexander Buresch, Chief Innovation Officer e Senior Vice President di BMW Group IT, ha commentato quanto segue:

Lo stabilimento di Oxford è il primo impianto cui seguirà un rollout globale all’interno del Gruppo BMW. D’ora in poi, ogni anno si aggiungeranno altri stabilimenti della rete di produzione mondiale, fino a quando tutti parleranno la stessa lingua. Nell’ambito della nostra strategia di digitalizzazione e armonizzazione, questa nuova soluzione ci permette di collegare i dati rilevanti su prodotti, processi, qualità e costi, consentendo la coerenza e la trasparenza delle informazioni lungo tutta la catena di produzione.

Thomas Saueressig, membro dell’Executive Board di SAP SE e responsabile per l’area SAP Product Engineering, ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione dei processi nell’industria automobilistica e ha evidenziato la duratura partnership tra il Gruppo BMW e SAP, che ha portato a questa implementazione congiunta delle soluzioni di logistica cloud.

Questa soluzione congiunta semplifica e unisce i complessi processi che coinvolgono la logistica dei componenti, la gestione finanziaria e degli acquisti. Ciò permette una maggiore standardizzazione e migliora di gran lunga la flessibilità nel supporto e nella formazione del personale. L’implementazione futura di RISE with SAP in tutti gli impianti consentirà al Gruppo BMW di beneficiare della standardizzazione globale dei processi logistici, dell’adozione di innovazioni tecnologiche di punta e del supporto tra gli stabilimenti.

Cosa ne pensate di questa nuova partnership per semplificare la vita dell’azienda tedesca? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori e l’universo tecnologico in generale, continuate a seguire tuttotek.it!