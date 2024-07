Mario + Rabbids: Davide Soliani lascia Ubisoft Milano

L’inatteso addio dell’ideatore di Mario + Rabbids: un talento in meno nella fucina meneghina, ora che Davide Soliani lascia Ubisoft Milano

Di tutti i colpi di frusta che potessero investirci a metà settimana, di certo non ci aspettavamo che Ubisoft Milano (team di sviluppo da noi visitato) potesse ritrovarsi con un game designer in meno, ma a quanto pare a lasciare è stato proprio Davide Soliani, il creatore di Mario + Rabbids. Abbiamo avuto modo di apprezzare l’escalation del secondo capitolo, Sparks of Hope, ed ora il visionario creatore da cui tutto ha avuto inizio si prepara a quella che definisce una “nuova avventura”. Nel sobrio tweet in inglese, accompagnato dall’ormai storica inquadratura di lui in lacrime, Soliani ha annunciato questo vero e proprio fulmine a ciel sereno. Vi lasciamo consultare il post prima di procedere oltre.

Hi all folks. After 25 years, 11 of which beautifully spent working with Nintendo on Mario+Rabbids along the company of our incredible community of players, I have decided to leave Ubisoft to embark on a new adventure. I can’t say more now. Thanks a lot for everything, truly 🙏❤️ pic.twitter.com/nafgBC2bu8 — Davide Soliani (@DavideSoliani) July 24, 2024

Davide Soliani sviluppa fuori mano, dopo l’addio ad Ubisoft Milano: cosa aspettarci in futuro dal creatore di Mario + Rabbids?

Difficile risalire alle cause del divorzio tra Davide Soliani ed Ubisoft Milano, ma dopo le ambiziose dichiarazioni di Andrea Babich in merito a Mario + Rabbids come promettente IP e le successive delusioni (dovute ad aspettative astronomiche, ndr) del publisher francese nelle vendite la sorpresa viene meno. Nel tweet, il game designer parla dei precedenti 25 anni trascorsi nel team di sviluppo. Sua, infatti, è l’incarnazione di Rayman per Game Boy Color, oltre a marcare il suo debutto alla sedia da regista. Gli ultimi 11 anni, invece, sono stati dedicati al sodalizio tra il baffone di Nintendo e i Lapins Cretins. Nella speranza di una soluzione in stile Toys for Bob in futuro, auguriamo a Davide tutto il meglio per il futuro nell’industria.

