Atelier Ryza 3: disponibile lo Story Trailer!

Nelle scorse ore, Gust e Koei Tecmo hanno pubblicato un nuovo story trailer di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key in vista del lancio previsto per fine marzo

Dopo numerosi rinvii, finalmente il prossimo 24 marzo potremo mettere mano su Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key, disponibile su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Il titolo è l’ultimo capitolo della serie del “Segreto” e dedicata a Ryza, “morbida” protagonista non solo di questa trilogia, ma anche di quel rinnovamento e quel cambio di rotta che Gust voleva portare nella serie di Atelier. Ryza ha dunque fatto abbandonare pizzi e merletti alle protagoniste del franchise, mostrandosi in due capitoli (Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout e Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy) sicuramente non scevri da difetti, ma dannatamente divertenti da giocare, specialmente per gli appassionati.

Nelle scorse ore, Koei Tecmo e Gust hanno divulgato un nuovo story trailer del gioco. Atelier Ryza 3 è entrato ufficialmente in fase Gold proprio negli scorsi giorni, quindi ormai non ci sono più dubbi: la data d’uscita è confermata e il gioco non subirà ulteriori rinvii. Vi lasciamo alla visione del coloratissimo (e morbidissimo) story trailer.

Atelier Ryza 3: la morbida protagonista torna nel nuovo story trailer!

L’ultima avventura di Ryza e compagnia bella li porterà nuovamente a spasso per il mondo. Un mondo in cui, stavolta, sono iniziate ad apparire delle misteriose isole dal nulla. Quale miglior occasione per vivere una nuova, emozionante avventura fatta di combattimenti a turni e tanta, tanta alchimia?

Avete visto lo story trailer di Atelier Ryza 3 rilasciato da Gust e Koei Tecmo nelle scorse ore? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!