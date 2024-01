Philips 49B2U6900CH: monitor potente con autoframing e smart KVM

Il nuovo Philips 49B2U6900CH, disponibile a partire da febbraio, ridefinisce i parametri nel settore B2B di Philips, introducendo numerose funzionalità innovative che migliorano e semplificano la produttività, promuovendo la collaborazione in un ambiente di lavoro digitale moderno

Oltre a queste aggiunte, il monitor vanta uno schermo ampio da 48,8 pollici e una risoluzione DQHD di 5120 x 1440, fornendo una visione estesa e una configurazione di alta qualità che costituisce un’alternativa efficace per le postazioni dotate di due monitor separati.

Philips 49B2U6900CH: monitor professionale con webcam autoframing e smart KVM

Il Philips 49B2U6900CH è progettato per l’ambiente di lavoro professionale, offrendo funzionalità potenti come la webcam regolabile con inquadratura automatica, il microfono a cancellazione di rumore e la luce di cortesia per semplificare la collaborazione globale. La webcam può adattarsi a tutti i membri del team durante le teleconferenze, con un’angolazione regolabile di 30 gradi.

La funzione Busylight comunica gli stati di lavoro, diventando rossa durante una chiamata o quando si è occupati. Gli utenti possono sincronizzare gli stati di Microsoft Teams con il Busylight. Lo Smart KVM consente una rapida switch tra sorgenti premendo il tasto “Ctrl” tre volte, con un unico cavo USB-C che facilita la ricarica dei dispositivi esterni.

Il monitor offre ulteriori comodità, come un gancio per le cuffie e una cornice curva con certificazione DisplayHDR 400 per un’esperienza visiva coinvolgente. La modalità Low Blue con Flicker-Free e il supporto regolabile in altezza garantiscono un’esperienza di visione confortevole.

Disponibile a partire da febbraio al prezzo di €1249,00.

