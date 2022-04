NVIDIA: arriva la campagna “Pronte e in Stock”

Arriva anche in Italia la campagna “Pronte e in Stock” per i prodotti NVIDIA. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Se in questo periodo stavate pensando di rinnovare la GPU del vostro computer, sappiate che sono in arrivo buone notizie per voi. Già, perché NVIDIA ha recentemente annunciato che la campagna “Pronte e in Stock” prenderà il via anche nel nostro paese, con prezzi vantaggiosi su vari prodotti per utenti di tutti i tipi. L’azienda statunitense, che di recente ha dato il via anche ad una interessante serie a cadenza settimanale, pare abbia dunque lavorato per rendere disponibili i propri prodotti a prezzi convenienti anche da noi.

Al via anche in Italia la campagna “Pronte e in Stock” di NVIDIA

Ormai è risaputo, NVIDIA è una delle aziende leader nel settore, quando si parla di videogiochi. Il colosso statunitense, oltre a offrire componentistica informatica di prima qualità, si è negli anni impegnato a supportare l’industria del gaming in vari modi (un esempio è NVIDIA Omniverse, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato). Ora per tutti gli utenti italiani ci sono interessanti novità: la campagna “Pronte e in Stock” di NVIDIA giunge finalmente anche nel nostro paese.

Fra i prodotti acquistabili segnaliamo: Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 OC 8G, disponibile al prezzo di 849.00€ presso AK Informatica; Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB, disponibile al prezzo di 1,999.00€ presso Next; Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC LHR 12GB, disponibile al prezzo di 1,189.00€ presso Next; PC NEXT GAMING NBOX 68, con GeForce RTX 3060 16GB DDR4, Intel i5-10400, SSD 500GB, disponibile al prezzo di 1,199.00€, sempre presso Next; PC NEXT GAMING NBOX 50, con GeForce RTX 3070 16GB DDR4, Intel i7-9700K, SSD 512GB, disponibile anche questo presso Next al prezzo di 1,799.00€. La pagina ufficiale dell’iniziativa verrà poi aggiornata in futuro con altri prodotti.

E voi cosa ne pensate? Approfitterete di questa campagna per fare qualche acquisto? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.