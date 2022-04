Recensione Trust Redex: mouse da gaming versatile e leggero

In questa recensione vedremo da vicino il Trust Redex, Il mouse gaming wireless perfetto per lavorare e giocare, versatile, leggero e con un design pensato per il comfort. Scopriamo insieme come si è comportato sul campo

Qualsiasi gamer per giocare ha bisogno di una buona tastiera e di un buon mouse, in un mercato che si è riempito sempre di più di accessori per il gaming, Trust prova ad offrire una soluzione wireless, affidabile, economica, con un elegante design e con la giusta libertà di personalizzazione, ma non per questo priva di alcune caratteristiche. Abbiamo provato questo GXT 980 Redex e ora possiamo darvi il nostro giudizio.

Caratteristiche Tecniche

Formato : standard

: standard Dimensioni : 112 × 54 × 39 mm

: 112 × 54 × 39 mm Peso : 90 grammi

: 90 grammi Pulsanti : 6 programmabili

: 6 programmabili Switch meccanici : Kailh

: Kailh Tecnologia sensore : ottico

: ottico DPI sensore : 200 – 10.000

: 200 – 10.000 Porte : USB-C

: USB-C Connettività : wireless (RF 2,4 GHz)

: wireless (RF 2,4 GHz) Portata : 10 metri

: 10 metri Autonomia : fino a 50 ore

: fino a 50 ore Ricarica : tramite cavo USB-C

: tramite cavo USB-C Illuminazione : LED RGB personalizzabili

: LED RGB personalizzabili Compatibilità: Windows 11, 10, 8

Packaging e design | Recensione Trust Redex

La confezione di Trust GXT 980 Redex è fatta in cartone, di piccole dimensioni, compatta e leggera. Al suo interno troviamo il mouse, un cavo telato USB-C di 160 cm e il manuale utente. Il mouse esteticamente è molto minimal, di colore nero, il marchio del prodotto che accoglie la colorazione RGB è posizionato sul corpo della periferica dove viene appoggiata la mano. Sul lato sinistro sono presenti due pulsanti aggiuntivi, completamente programmabili, mentre al centro è posta la rotella di scorrimento e il tasto per cambiare la colorazione dei led.

La conchiglia può essera aperta, al suo interno troviamo il pratico connettore USB, che consente di poter utilizzare il mouse in modalità wireless, la chiusura della conchiglia è a calamita, molto pratica a mio parere. I LED RGB, completamente personalizzabili forniscono al mouse un look accattivante. Sul fondo del mouse troviamo un ulteriore tasto per regolare ancora meglio i DPI (125-500-1000) e il bottone di spegnimento, accensione del mouse e l’utilizzo delle luci RGB. Una cosa da segnalare è la leggerezza del mouse, a mio parere un punto di forza rispetto ad altri mouse da gaming.

Software

Passiamo ora ad analizzare il software del nostro Redex, la personalizzazione si può effettuare scaricando il software dal sito ufficiale di Trust. Compatibile solo con sistemi Windows, possiamo impostare fino a 5 profili diversi, ciascuno con le proprie regolazioni, scegliere i livelli dei DPI, gestire l’illuminazione RGB scegliendone l’intensità, la velocità e la tipologia.

Tramite il software è possibile anche modificare il funzionamento di tutti e 6 i pulsanti programmabili impostare delle macro a piacimento, cosa da non sottovalutare per gli utenti più esperti. Gaming X Trust è un programma semplice e intuitivo, offre una discreta quantità di opzioni.

Come si comporta sul campo | Recensione Trust Redex

Appoggiato il mouse alla scrivania, usandolo per alcune settimane il Redex si è dimostrato sia in ambito gaming, sia in quello lavorativo davvero efficiente. Piacevolmente sorpreso, mi sono trovato un mouse affidabile e piacevole all’uso, funziona bene, molto reattivo, risultando piuttosto comodo in qualsiasi presa. Ottimo anche lo scorrimento senza tappetino, la precisione del sensore è molto alta. Nei due tasti principali il feedback risulta molto piacevole, con un clic nitido ad ogni pressione. Trust garantisce fino ad 80 milioni di click. Meno appaganti risultano i due tasti “funzione” sul lato sinistro, che hanno una corsa un po’ troppo lunga magari non piacevole per alcuni utenti. La rotellina di scorrimento presenta qualche imperfezione. La rotazione risulta poco fluida e parecchio rumorosa.

Alcune pecche ci sono dal punto di vista dell’ergonomia, l’assenza di parti che favoriscono il grip, ed essendo realizzato in plastica potrebbe tendere a scivolarvi se avete problemi di sudorazione alle mani. Purtroppo non è un mouse adatto ai mancini. In ambito lavorativo risulta agile e preciso, nelle operazioni più semplici come la navigazione su internet. In ambito gaming da il meglio di se, nonostante un prezzo non troppo elevato per un mouse da gaming, il Redex risulta un buon alleato con la possibilità di regolare fino a 10.000 DPI. Il mio consiglio è di utilizzarlo in modalità cablata così da ridurne la latenza, ma anche in modalità wireless non ho notato particolari lag.

Passiamo ora alla batteria, ricaricabile e integrata ci permette di arrivare quasi alle 40 ore, ma si dimezzano se utilizziamo le luci RGB attive. Il redex permette di stare tranquilli in qualsiasi situazione, infatti possiamo utilizzare la ricarica tramite cavo USB-C, anche durante l’utilizzo del mouse. Ha una particolare funzione di “stand by” che subentra dopo alcuni minuti d’inutilizzo, per riattivare il mouse bisogna premere un pulsante e ritorna attivo, non basta solo muoverlo per poterlo riusare.

Conclusioni

Eccoci arrivati alla fine della recensione del Trust GXT 980 Redex. Essendo un mouse da gaming wireless ed economico risulta molto affidabile e completo. Con un design pensato per il comfort e adatto alla maggior parte degli utenti, una discreta qualità dei componenti, personalizzabile ma non troppo grazie al software disponibile di Trust. Il mouse è risultato affidabile sia in campo lavorativo che in capo gaming. A mio parere un buon acquisto visto il prezzo non troppo elevato di 39,99€ acquistabile anche su Amazon.

Cosa ne pensate di questo mouse da gaming di Trust? Fateci sapere qui sotto nei commenti.