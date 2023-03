Sabrent: arriva il nuovo adattatore USB Type-C Dual HDMI e DisplayPort

L‘adattatore Sabrent da USB Type-C a Dual HDMI e DisplayPort consente di estendere o specchiare il display principale con un massimo di tre schermi aggiuntivi attraverso un’unica porta USB Type-C

Una maggiore superficie dello schermo si traduce in una maggiore produttività. Eliminando le limitazioni di visualizzazione dei dispositivi portatili come laptop/ultrabook e altri dispositivi portatili, come Steam Deck, possono trarre vantaggio. Tuttavia, l’adattatore funziona solo con le porte USB-C che supportano la modalità alternativa DP (DP Alt Mode).

Dettagli sul nuovo adattatore Sabrent USB Type-C Dual HDMI e DisplayPort

Questo adattatore è stato progettato per essere portatile e robusto, costruito in alluminio che dissipa il calore, con un profilo sottile e un cavo USB Type-C a Type-C staccabile. Non è necessario un alimentatore esterno, il che rende ancora più comodo portarlo ovunque. Basta collegare i dispositivi e godersi fino a 8K@60Hz con DP1.4/DP++, due schermi 4K@60Hz con una HDMI 2.0b aggiuntiva. Oppure fino a tre schermi in varie modalità di risoluzione a 4K@30Hz o meno con entrambe le porte HDMI.4. Non limitate il vostro potenziale utilizzando un solo schermo!

Sabrent USB Type-C Dual HDMI DisplayPort: Portatile e durevole

Compatto, con un peso di 80 g e un cavo staccabile, questo adattatore per display è fatto per viaggiare. La struttura in alluminio è leggera e robusta e favorisce la dissipazione del calore durante l’uso prolungato. Possiede le seguenti caratteristiche:

Thunderbolt 3 per la massima larghezza di banda . Le porte USB-C 10 Gbps compatibili saranno più limitate.

. Le porte USB-C 10 Gbps compatibili saranno più limitate. Sui dispositivi macOS è supportata solo la modalità mirror .

. Windows 10+ e macOS 10.6+ sono nativamente compatibili.

sono nativamente compatibili. Le modalità di visualizzazione sono limitate in base alla larghezza di banda della porta e alle capacità del dispositivo.

Inoltre, è possibile aggiungere fino a tre display con una sola porta USB Type-C. Supporta 4K HDR e HDCP 2.2. DP1.4/DP++ e HDMI 2.0b. Sono supportate le modalità Extend e Mirror, a seconda della piattaforma. Una modalità panoramica è supportata con AMD Eyefinity, NVIDIA Surround o Intel Collage con hardware compatibile.

Compatibilità

Funziona con qualsiasi porta Thunderbolt 3 o USB-C (Type-C) in grado di utilizzare la modalità alternativa DisplayPort (DP Alt Mode). Si consiglia di utilizzare Windows 10+ e macOS 10.6+. La modalità Mirror è disponibile solo per macOS. Godetevi risoluzioni fino a 8K@30Hz con uno schermo DP++. Due schermi fino a 4K@60Hz (uno DP++ e uno HDMI) o tre schermi fino a 4K@30Hz o meno in varie combinazioni per singolo DP++ e doppio HDMI. Configurazione limitata dalla larghezza di banda della porta. USB-C da 10 Gbps limitato a un massimo di 4K@30 e 2x2K@30. L’adattatore da USB Type-C a Dual HDMI e DisplayPort è pronto all’uso e non richiede un adattatore di alimentazione esterno. Per comodità, è incluso un cavo da USB Type-C a Type-C.

L’adattatore SABRENT da USB Type-C a x2 HDMI e x1 DisplayPort (DA-H2D1) è disponibile ora su Amazon.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Sabrent USB Type-C Dual HDMI e DisplayPort ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).