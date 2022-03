NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: un mostro da 10mila CUDA core

Arriva, dopo una lunga attesa, la nuova scheda di fascia alta, la più potente di questa generazione. Parliamo di NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Un vero mostro, scopriamo perchè!

Oggi NVIDIA lancia ufficialmente la GPU GeForce RTX 3090 Ti. La scheda è alimentata dall’architettura Ampere-NVIDIA RTX di seconda generazione, presenta un record di 10.752 CUDA core e si presenta in versioni da 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs e 320 Tensor-TFLOPs di potenza. All’interno presenta 24GB della più veloce memoria GDDR6X 21Gbps.

La GeForce RTX 3090 Ti è pensata per gli utenti più ambiziosi – quelli che costruiscono sistemi di ricerca per la scienza dei dati e l’IA, o l’elaborazione di grandi set di dati, o ancora per quelli che fanno grandi progetti all’interno di applicazioni creative. La GPU è perfetta anche per gli sviluppatori o gli animatori CG che lavorano con modelli dettagliati, texture ad altissima risoluzione e set massicci. Infine, è la GPU adatta anche per chiunque desideri semplicemente la GPU più veloce del pianeta.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: GPU da sogno per i content creators

La GeForce RTX 3090 Ti è davvero il sogno degli artisti ed è fatta su misura per i creators con capacità avanzate, permettendogli di apportare modifiche a modelli di grandi dimensioni, lavorare su video di alta qualità di produzione o apportare modifiche in più app contemporaneamente. Il rendering in applicazioni come Blender, Maya o Cinema4D non solo richiede una GPU più potente, ma anche più memoria nella GPU. La RTX 3090 Ti offre dal 42% al 102% di prestazioni in più rispetto alla RTX 2080 Ti e alla TITAN RTX in queste applicazioni di rendering. E, poiché la RTX 3090 Ti dispone di un enorme numero di memoria (24 GB), è in grado di gestire set di dati che sono due volte più grandi di quelli che rientrano nell’ingombro della memoria della RTX 3080 Ti originale.

Anche gli editor video riscontreranno enormi vantaggi. Per esempio, lavorando con progetti 8K RAW in DaVinci Resolve con REDCODE, i file Raw (R3D) utilizzano la maggior parte dei 10GB di memoria disponibile sulla GeForce RTX 3080 Ti originale. L’aggiunta di un effetto che richiede molta memoria della GPU, come la riduzione del rumore temporale o il retiming SpeedWarp, può facilmente richiedere più memoria di quella disponibile sulla RTX 3080 Ti, causando errori di memoria esaurita nell’applicazione. Eseguire le stesse operazioni ad alta intensità di memoria con la RTX 3090 Ti permette di continuare normalmente l’editing senza dover ridurre la complessità del progetto.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: per giocare in 8K

Naturalmente, ci sono anche persone che desiderano giocare alla massima risoluzione possibile! Questi gamer sono quelli che desiderano ottenere l’esperienza più coinvolgente, non si curano del prezzo e sono i primi ad adottare i display 8K di prossima generazione. La NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vi permette di giocare, catturare e guardare i vostri giochi in una strabiliante risoluzione a 8K HDR con la modalità DLSS Ultra Performance, HDMI 2.1 per la connettività con cavo singolo a TV 8K, supporto GeForce Experience per l’acquisizione di giochi 8K HDR e decodifica AV1 per la riproduzione efficiente di video in streaming 8K HDR.

I giochi attualmente più intensi dal punto di vista grafico non sfruttano appieno la potenza della RTX 3090 Ti. La GeForce RTX 3080 Ti è stata costruita per coloro che vogliono prestazioni di gioco top-of-the-line senza i benefici aggiunti (e il costo) della RTX 3090 Ti. Per quanto riguarda le sole prestazioni di gioco, la RTX 3090 Ti è in media il 64% più veloce della RTX 2080 Ti, il 52% più veloce della TITAN RTX e il 9% più veloce della precedente RTX 3090.

Prezzi e disponibilità

I prezzi per la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti partono da 1,872€ IVA esclusa. La disponibilità globale, prevista inizialmente per oggi, è stata colpita dall’ultima ondata di Covid e dalle chiusure in Cina, ma ci aspettiamo che la situazione migliori nel corso di aprile. Nel sito ufficiale troverete tutte le informazioni sulla nuova GPU. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!