Nuovo Quantum Momentum Monoblock per scheda madre ASUS ROG Z690-I Strix

EK ha lanciato il suo nuovissimo Quantum Momentum Monoblock per la scheda madre ASUS ROG Z690-I Strix

L’EK, il produttore premium di dispositivi di raffreddamento a liquido (qui per maggiori info), sta rilasciando EK-Quantum Momentum Strix Z690-I Gaming D-RGB – Plexi. Un nuovo monoblocco basato su socket Intel LGA1700 appartenente alla linea di prodotti Quantum. Questo monoblocco è progettato specificamente per la scheda madre ROG STRIX Z690-I GAMING di ASUS. Il LED D-RGB indirizzabile nel monoblocco è compatibile con il controllo ASUS Aura Sync RGB e offre un’esperienza di personalizzazione dell’illuminazione completa per ogni singolo diodo in qualsiasi momento. Questo monoblocco Momentum è compatibile con EK-Matrix7.

Questa è una soluzione di raffreddamento a liquido completa e all-in-one (CPU e scheda madre) per processori Intel serie Core di 12a generazione ed è compatibile con la scheda madre ROG Strix Z690-I Gaming ITX con socket LGA 1700. Il monoblocco utilizza il motore di raffreddamento EK Velocity di ultima generazione per garantire il miglior raffreddamento possibile della CPU senza ridurre il flusso ad altri componenti. Questo blocco d’acqua raffredda direttamente la CPU di Alder Lake e la sezione VRM. È stato aggiunto uno speciale dissipatore di calore M.2 per raffreddare l’unità SSD M.2 montata frontalmente. EK ha anche aggiunto un ulteriore pezzo di I/O che contiene la copertura di I/O di serie, in modo da preservare l’aspetto originale di questa scheda madre ROG Strix.

Dettagli del nuovo Quantum Momentum Monoblock per le ASUS ROG Z690-I Strix

Il liquido scorre direttamente su tutte le aree critiche, fornendo agli appassionati un’ottima soluzione di raffreddamento per overclock elevati e stabili. Come tutti gli altri monoblocchi EK, l’EK-Quantum Momentum ROG Strix Z690-I Gaming presenta un design ad alto flusso e può essere facilmente utilizzato con sistemi che utilizzano pompe dell’acqua più deboli o funzionano a velocità della pompa inferiori. Il monoblocco Quantum Momentum è inoltre dotato di una sofisticata illuminazione D-RGB (indirizzabile) con un totale di 14 LED. Si collegano all’intestazione indirizzabile D-RGB standard a 3 pin 5 V di questa scheda madre ROG Strix chiamata “intestazione Aura Gen2”.

La base del monoblocco è realizzata in rame elettrolitico nichelato, mentre il piano è realizzato in materiale acrilico colato di qualità. I distanziatori a vite in ottone nichelato sono preinstallati e consentono una facile installazione. Il monoblocco viene fornito con una striscia LED D-RGB digitale (indirizzabile) a 3 pin 5 V che si collega all’intestazione LED a 3 pin della scheda madre, mentre può essere collegata a qualsiasi altro controller LED a 5 V 3 pin supportato. Questo prodotto è compatibile con il software di controllo ASUS Aura Sync RGB. Il contrassegno della freccia sul connettore LED D-RGB a 3 pin deve essere allineato con il contrassegno +5V sull’intestazione AURA Addressable Gen2.

Disponibilità e prezzo

EK-Quantum Momentum ROG Strix Z690-I Gaming D-RGB, il monoblocco Plexi è prodotto in Slovenia, in Europa, ed è prontamente disponibile per il preordine tramite il Webshop EK e la rete di rivenditori partner. Questo monoblocco Quantum Line inizierà la spedizione a fine Luglio 2022. EK-Quantum Momentum ROG Strix Z690-I Gaming D-RGB – Plexi avrà un prezzo di partenza di 239,90 euro.

