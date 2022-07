Samsung e Ansys: insieme per creare nuovi progetti di semiconduttori

Samsung adotta il portfolio di simulazione di Ansys per creare progetti di semiconduttori per ottimizzare la connettività ad alta velocità

Samsung Foundry utilizzerà gli strumenti di simulazione elettromagnetica (EM) leader del settore di Ansys (qui per maggiori informazioni). Questo per sviluppare progetti ultramoderni, inclusi 5G/6G, sui chip, sui nodi e sulle tecnologie di processo più avanzati. Le soluzioni di simulazione di Ansys forniranno un flusso di progettazione EM completo. Garantendo maggiore capacità, velocità e capacità di integrazione per la tecnologia dei semiconduttori più avanzata di Samsung. Ed accelerando i tempi del ciclo di progettazione su chip per aumentare la connettività ad alta velocità e allo stesso tempo contribuendo a ridurre errori e rischi di progettazione .

I designer Samsung sfrutteranno gli strumenti di progettazione EM di Ansys. Cioè, Ansys RaptorX, Ansys VeloceRF e Ansys Exalto, per ridurre il time-to-market di due o tre settimane per i progetti più piccoli e fino a due mesi per i progetti complessi. Con funzionalità di automazione che ottimizzano i calcoli e la modellazione, insieme a una maggiore capacità, il software di Ansys consentirà al team Samsung di progettare a velocità più elevate con una maggiore fedeltà.

Dichiarazioni relative ai nuovi progetti di semiconduttori di Samsung e Ansys

Di seguito riportate le prime dichiarazioni sui nuovi progetti per i semiconduttori Di Samsung e Ansys.

I sistemi elettronici e le tecnologie di processo sono in continua evoluzione e quindi richiedono capacità di progettazione EM all’avanguardia,

ha affermato Sangyun Kim, vicepresidente aziendale del Foundry Design Technology Team di Samsung Electronics. Che ha poi aggiunto:

Riteniamo che le soluzioni di simulazione di Ansys soddisfino queste sfide e forniranno il massimo livello di competenza per le nostre esigenze di progettazione. Riducendo al contempo tempi, costi e rischi di progettazione.

Integrando le soluzioni EM di Ansys, i progettisti Samsung possono modellare complessi scenari su chip, comprese le tessere fittizie, che comprendono milioni di pezzi di metallo in una frazione del tempo. Inoltre, le capacità di modellazione quasi in tempo reale di Ansys salvaguardano i progetti dalle interferenze elettromagnetiche. Il che aiuta a ridurre significativamente il rischio di guasti ai chip.

L’EM è una sfida primaria per i progettisti di chip poiché le richieste di connettività aumentano e le tecnologie avanzano in tutto il mondo,

ha affermato John Lee, vicepresidente e direttore generale della business unit elettronica, semiconduttori e ottica di Ansys. Aggiungendo che:

In Ansys, ci assicuriamo che le nostre soluzioni di simulazione non solo soddisfino queste crescenti richieste, ma rimangano all’avanguardia. Siamo fiduciosi che il portafoglio di progettazione EM di Ansys sia ben attrezzato per fornire al team Samsung gli strumenti necessari per ottimizzare il proprio progetti di chip.

Ansys e Samsung hanno una lunga storia di collaborazione che offre soluzioni avanzate, comprese l’integrità dell’alimentazione e le soluzioni di approvazione dell’elettromigrazione per applicazioni mobili a bassa potenza e di calcolo ad alte prestazioni.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova collaborazione di Samsung e Ansys per la creazione di nuovi semiconduttori ?