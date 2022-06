Trading View, il sito web che ha conquistato i broker

Uno degli strumenti più interessanti che internet ha messo a disposizione dei suoi utenti per facilitare il compito degli specialisti di finanza è la piattaforma Trading View

L’era digitale è arrivata nelle nostre vite per rimanere e occupa attualmente una parte molto importante dell’attività quotidiana del mondo. Dalle cose semplici come un piccolo robot ai grandi macchinari di aziende potenti, l’elettronica ha conquistato il mondo, anche se una parte molto importante del suo successo è dovuta a internet. Le sue infinite possibilità hanno permesso di risolvere praticamente ogni aspetto della nostra vita attraverso la rete, che ha una comunità di utenti mai vista prima. Come previsto, anche il mondo del lavoro ha aderito alla rivoluzione di Internet e il mercato finanziario ha deciso di mettere le sue operazioni su questa piattaforma per facilitare l’accesso.

Sempre più spesso investitori e broker ricorrono alle possibilità del mercato online per gestire le loro operazioni e rendere redditizia la loro attività. Gli strumenti attualmente presenti sul web hanno permesso anche ai principianti di entrare con una certa sicurezza nel settore finanziario, che è riuscito ad adattare il suo formato in modo che quasi tutti coloro che hanno risparmiato possano addentrarsi nelle operazioni di borsa. I broker online, i blog di specialisti, i forum di discussione o le guide online hanno reso più facile per coloro che non sanno nulla di finanza raggiungere il successo con le loro operazioni e garantire guadagni preziosi.

Uno degli strumenti più interessanti che internet ha messo a disposizione dei suoi utenti per facilitare il compito degli specialisti di finanza è la piattaforma Trading View. Creato negli Stati Uniti nel 2011, questo sito è specializzato nella visualizzazione di grafici in tempo reale che informano sull’evoluzione del valore delle diverse società e delle loro attività finanziarie: le azioni. Il suo formato, più simile a quello di un social network che a quello di un broker online, ha attirato oltre 30 milioni di utenti che fanno già parte della comunità di Trading View. Quasi il 100% dei trader afferma di aver utilizzato questa piattaforma in alcune occasioni.

Il loro grande successo viene dalla loro grafica, in quanto consentono agli investitori di analizzare i dati più rilevanti, fare confronti per valutare le opzioni più redditizie e stabilire strategie di acquisto e vendita per garantire che tutte, o almeno la maggior parte dei tuoi investimenti fornisce i profitti attesi. Tuttavia, le sue funzioni e possibilità sono molte di più, in quanto consente di fare trading attraverso la sua collaborazione con broker online, creare grafici personalizzati, essere a conoscenza delle notizie finanziarie più interessanti, ecc. In breve, imparare come si usa TradingView è un’arma molto potente per la finanza.

Vantaggi e svantaggi di Trading View

Trading View non è l’unica piattaforma o applicazione che consente di monitorare le informazioni finanziarie in tempo reale, anche se è sicuramente la migliore tra gli specialisti del settore e offre una gamma più ampia di possibilità. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che possono essere migliorati. Di seguito parliamo del meglio e del meglio di questo sito.

Vantaggi

Analisi grafica HTML5 – Qualsiasi dispositivo con un browser Internet può accedere a Trading View. Non è necessario instal la re alcun software e la grafica può essere visualizzata ovunque.

– Qualsiasi dispositivo con un browser Internet può accedere a Trading View. Non è necessario instal re alcun software e grafica può essere visualizzata ovunque. Iscrizione gratuita – Tutti possono accedere al la maggior parte delle funzionalità disponibili.

– Tutti possono accedere al maggior parte delle funzionalità disponibili. Sistema di avviso generale – Se attivi un avviso, Trading View lo invierà agli altri server. Non è necessario aprire Trading View per ricevere notifiche di avviso.

– Se attivi un avviso, Trading View lo invierà agli altri server. Non è necessario aprire Trading View per ricevere notifiche di avviso. Supporto Binance – Anche se non è possibile accedere a Binance dal sito di Trading View, è possibile utilizzare Trading View nell’interfaccia utente di Binance. Le criptovalute possono essere acquistate e vendute su Binance con facilità, oltre a creare grafici al volo.

– Anche se non è possibile accedere a Binance dal sito di Trading View, è possibile utilizzare Trading View nell’interfaccia utente di Binance. Le criptovalute possono essere acquistate e vendute su Binance con facilità, oltre a creare grafici al volo. Script – Gli utenti più esperti saranno in grado di creare indicatori personalizzati, che vengono salvati sui server di Trading View. Questa funzione si basa su Pine Script, il linguaggio di programmazione di Trading View che è molto semplice da usare.

– Gli utenti più esperti saranno in grado di creare indicatori personalizzati, che vengono salvati sui server di Trading View. Questa funzione si basa su Pine Script, il linguaggio di programmazione di Trading View che è molto semplice da usare. Asset Selection – È disponibile una notevole quantità di azioni, titoli, materie prime e forex da analizzare graficamente. Non siamo limitati solo alle criptovalute.

– È disponibile una notevole quantità di azioni, titoli, materie prime e forex da analizzare graficamente. Non siamo limitati solo alle criptovalute. Backtesting – Una volta sviluppata una strategia, è facile eseguire il backtest con essa grazie al la funzione incorporata.

Svantaggi

Problemi comunitari – Sebbene il concetto di “Streams” (trasmissioni) e “Idee” sia interessante, la qualità di ciò che troviamo varia enormemente. Molti dei suggerimenti forniti sono altamente specu la tivi e non troppo utili per i nuovi utenti. La sezione commenti ha anche occasionalmente fakes news.

– Sebbene il concetto di “Streams” (trasmissioni) e “Idee” sia interessante, qualità di ciò che troviamo varia enormemente. Molti suggerimenti forniti sono altamente specu tivi e non troppo utili per i nuovi utenti. sezione commenti ha anche occasionalmente fakes news. Servizio clienti – La community di Trading View spesso segna la problemi con l’assistenza clienti del la piattaforma. Solo i clienti paganti possono presentare rec la mi, mentre gli utenti del la versione gratuita non ricevono attenzione.

– community di Trading View spesso segna problemi con l’assistenza clienti del piattaforma. Solo i clienti paganti possono presentare rec mi, mentre gli utenti del versione gratuita non ricevono attenzione. Integrazione dei broker – Trading View ha incorporato alcuni broker e piattaforme di trading, ma le opzioni sono ancora piuttosto limitate.

Dati di Cboe BZX

Su Trading View, i prezzi delle azioni statunitensi non arrivano direttamente dai mercati azionari associati. Le azioni del NASDAQ, ad esempio, ottengono il loro prezzo dall’exchange Cboe BZX e possono essere diverse dal prezzo reale. Le informazioni in tempo reale di uno scambio sono disponibili in cambio di un pagamento a pagamento.